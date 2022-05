Medellín vs Guaireña EN VIVO: hora y cómo ver el partido este martes por Copa Sudamericana

Desde la primera fecha de la Sudamericana, el DT colombo-uruguayo del DIM, Julio Comesaña, dejó en claro que el certamen continental no era su prioridad y que el equipo no estaba "preparado" para la competencia.

El tiempo le dio la razón al experimentado entrenador y el DIM (4 puntos) quedó eliminado prematuramente al caer 2-0 la semana pasada ante Inter.

"La liga (local) es prioritaria pero no nos daba lo mismo perder", soltó Comesaña tras hundirse en el sótano del grupo.

Aunque ya no pelea por la Copa, es posible que el estratega use a algunos titulares para el duelo ante Guaireña, ya que el torneo local no tendrá acción el fin de semana debido a las elecciones presidenciales en Colombia.

El sorprendente Guaireña de Paraguay llega a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana con opciones de avanzar a octavos de final, pero debe sumar este martes en su visita al colombiano Independiente Medellín, ya eliminado, y aguardar por un resbalón del Inter de Porto Alegre.

Debutante en el segundo torneo de clubes más importante de la región y con tan solo dos años en la primera división paraguaya, Guaireña llega a la jornada definitiva del Grupo E invicto y con los mismos puntos que el favorito Inter (9).

Un gol más a favor le da una ligera ventaja a los brasileños en la carrera por el único cupo que entrega el grupo a octavos.

Hora y canal para ver Medellín vs Guaireña EN VIVO Copa Sudamericana

El partido Medellín vs Guaireña se puede ver en Colombia y toda Sudamérica por Star+. En Estados Unidos transmite el juego beIN SPORTS CONNECT. También puede seguir el partido por Antena2.com.

Horarios del partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 19:30

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:30

Argentina y Chile: 21:30

Estados Unidos: 20:30 (este), 16:30 (pacífico)