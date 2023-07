Medellín vs San Lorenzo EN VIVO: hora y canal de TV este miércoles para ver la Sudamericana

Deportivo Independiente Medellín (DIM), en el estreno del técnico uruguayo Alfredo Arias en el banquillo, recibirá este miércoles a San Lorenzo en el estadio Atanasio Girardot para disputar el primer partido de la repesca por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana.



El equipo colombiano asumirá esta eliminatoria directa como tercer clasificado del Grupo B en la Copa Libertadores, en el que fue superado por Internacional y Nacional de Uruguay, mientras que el elenco argentino alcanzó de forma dramática el segundo puesto del Grupo H de la Sudamericana.



Pese a que en su regreso al fútbol colombiano apenas lleva una semana al frente del Poderoso después de su reciente salida de la dirección técnica de Peñarol, Arias advirtió que él y su dirigidos irán "por todo" en el juego en Medellín para tomar ventaja de cara a la vuelta, que será el 19 de julio en el Nuevo Gasómetro.



"Lógicamente que no es lo ideal, pero en el fútbol no hay nada ideal. Yo los veo bien. Creo que tenemos un muy buen equipo, con jugadores que están comprometidos con el momento que nos toca vivir. Ojalá hagamos honor al privilegio de estar en esta instancia y poder pelear por los puntos que vienen", declaró el estratega uruguayo.



El DIM, que se medirá el sábado con La Equidad en la primera fecha del Torneo Clausura, sumó cinco refuerzos para el segundo semestre, entre ellos el centrocampista Diego Moreno y los atacantes Ánderson Plata y Brayan León, mientras que salieron del equipo los delanteros Díber Cambindo y Ever Valencia, además del lateral Jordi Monroy.

Medellín vs San Lorenzo EN VIVO: hora y canal deTV este miércoles para ver la Sudamericana

El partido Medellín vs San Lorenzo de este miércoles 12 de julio por la Copa Sudamericana se podrá ver en Colombia a través de ESPN2, Star+, DIRECTV Sports App; además, se podrán seguir todas las emociones por Antena2.com.

Horarios del partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 19:00

México: 18:00

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:00

Argentina y Chile: 21:00

Estados Unidos: 20:00 (este), 17:00 (pacífico)