Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 20:17
Millonaria cifra que ganó Once Caldas por clasificar a cuartos de Sudamericana
Los manizaleños pro primera vez jugarán cuartos de final de Copa Sudamericana.
Once Caldas vivió una noche histórica en Buenos Aires al clasificar por primera vez a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras imponerse a Huracán con un contundente marcador global de 4-1. El Blanco Blanco había ganado 1-0 en Manizales y este martes repitió la fórmula con un sólido 3-1 en el Tomás Adolfo Ducó.
Huracán comenzó golpeando con un penalti convertido por Matko Miljevic al minuto 39, lo que momentáneamente igualaba la serie. Pero la respuesta del equipo colombiano fue inmediata: Michael Barrios desbordó por derecha, dejó al arquero en el camino y levantó un centro que Dayro Moreno transformó en gol de cabeza para el 1-1 parcial.
Antes del descanso, el local sufrió la primera expulsión con Juan Bisanz, lo que allanó el camino para un Once Caldas que supo mantener la calma. En el complemento, al minuto 65, un centro bajo de Iván Rojas encontró a Barrios, que definió de primera para darle la ventaja al conjunto manizaleño.
La frustración de Huracán derivó en otra roja: Miljevic se marchó al 73’, dejando a los argentinos con nueve hombres. El golpe definitivo llegó al 88’, cuando Dayro Moreno volvió a aparecer para sellar el 3-1 tras asistencia de Jefry Zapata, confirmando la clasificación histórica del Blanco Blanco.
Con esta victoria, Once Caldas accede por primera vez a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y ahora espera rival, que podría ser Independiente del Valle, bicampeón del torneo. Pase lo que pase, el equipo de Hernán Darío Herrera ya se ganó un lugar en la historia reciente del fútbol colombiano.
Además, Once Caldas celebra por la cantidad de dinero que recibirá como premio por la clasificación a cuartos de final, pues Conmebol siempre premia monetariamente a los clubes que avanzan en los torneos continentales.
El dinero que gana Once Caldas por clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana 2025
Once Caldas recibirá 700.000 dólares por clasificar a cuartos de final de Sudamericana, en pesos colombianos, esta cifra asciende a más de $2.800 millones, que es un monto bastante considerable para la realidad colombiana.
Ahora, el Blanco Blanco disputará los cuartos de final, y de clasificar a semifinales, ganará 800.000 dólares.
Fuente
Antena 2