Millonaria cifra que ganó Once Caldas por clasificar a cuartos de Sudamericana

Once Caldas vivió una noche histórica en Buenos Aires al clasificar por primera vez a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras imponerse a Huracán con un contundente marcador global de 4-1. El Blanco Blanco había ganado 1-0 en Manizales y este martes repitió la fórmula con un sólido 3-1 en el Tomás Adolfo Ducó.

Huracán comenzó golpeando con un penalti convertido por Matko Miljevic al minuto 39, lo que momentáneamente igualaba la serie. Pero la respuesta del equipo colombiano fue inmediata: Michael Barrios desbordó por derecha, dejó al arquero en el camino y levantó un centro que Dayro Moreno transformó en gol de cabeza para el 1-1 parcial.

Antes del descanso, el local sufrió la primera expulsión con Juan Bisanz, lo que allanó el camino para un Once Caldas que supo mantener la calma. En el complemento, al minuto 65, un centro bajo de Iván Rojas encontró a Barrios, que definió de primera para darle la ventaja al conjunto manizaleño.

La frustración de Huracán derivó en otra roja: Miljevic se marchó al 73’, dejando a los argentinos con nueve hombres. El golpe definitivo llegó al 88’, cuando Dayro Moreno volvió a aparecer para sellar el 3-1 tras asistencia de Jefry Zapata, confirmando la clasificación histórica del Blanco Blanco.