Oficial: Barranquilla será sede de la final de la Copa Sudamericana

La decisión se dio a conocer, después de que el consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, se reuniera y escuchara la propuesta presentada por Alejandro Char.

Posterior a la presentación de Char, los integrantes del consejo de la Conmebol votaron y por unanimidad le dieron la sede de la final única de la Copa Conmebol Sudamericana 2026 al estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

"Acabamos de deliberar en el consejo de la Conmebol, después de la presentación hecha por Barranquilla y el consejo y en forma unánime hemos decidido darle el voto de confianza para que la ciudad de Barranquilla sea sede de la final única de la Conmebol Sudamericana en el año 2026", afirmó Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol.

"A partir de ahora nos mudamos a Barranquilla y será un éxito bajo su liderazgo, conociendo el amor del barranquillero y colombiano al fútbol y el amor del continente a esta hermosa ciudad que es Barranquilla. Estamos seguros que hicimos una elección correcta", agregó.