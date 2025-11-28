Actualizado:
Oficial: Barranquilla será sede de la final de la Copa Sudamericana
La noticia la confirmó Alejandro Char, alcalde de Barranquilla.
Alejandro Char, alcalde de la ciudad de Barranquilla, confirmó este viernes 28 de noviembre que la capital del departamento del Atlántico será la sede de la gran final de la Copa Conmebol Sudamericana de 2026.
"¡Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026! Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y a todo el comité de la Conmebol, gracias por su apoyo y confianza. ¡Barranquilla los espera!", escribió Char en sus redes sociales.
La decisión se dio a conocer, después de que el consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, se reuniera y escuchara la propuesta presentada por Alejandro Char.
Posterior a la presentación de Char, los integrantes del consejo de la Conmebol votaron y por unanimidad le dieron la sede de la final única de la Copa Conmebol Sudamericana 2026 al estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
"Acabamos de deliberar en el consejo de la Conmebol, después de la presentación hecha por Barranquilla y el consejo y en forma unánime hemos decidido darle el voto de confianza para que la ciudad de Barranquilla sea sede de la final única de la Conmebol Sudamericana en el año 2026", afirmó Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol.
"A partir de ahora nos mudamos a Barranquilla y será un éxito bajo su liderazgo, conociendo el amor del barranquillero y colombiano al fútbol y el amor del continente a esta hermosa ciudad que es Barranquilla. Estamos seguros que hicimos una elección correcta", agregó.
El estadio Metropolitano se remodelará
Después de la elección de Barranquilla como sede de la final única de la Copa Sudamericana, en la capital del departamento del Atlántico se iniciarán los trabajos de remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
Se tiene previsto que el escenario aumente su capacidad a 60.000 espectadores, además se eliminará la pista atlética y se acercarán las tribunas al terreno de juego.
También se renovarán camerinos, vestuarios, palcos, túneles, zonas VIP y los exteriores del estadio.
