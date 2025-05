Se vive la última fecha de la Copa Sudamericana, jornada en la cual, Once Caldas le basta con un empate para sellar su clasificación directa a los octavos de final. Sin embargo, adelante tiene un duro enfrentamiento ante, nada más ni nada menos que Fluminense en el legendario Maracaná.

Fluminense le puede dañar la fiesta a Once Caldas si respetan la condición de local y se llevan la victoria. Este resultado daría el golpe al cuadro colombiano que tendría que disputar los Play-Offs contra un tercero de la Copa Libertadores. Seguramente, Jhon Arias, Kevin Serna y Gabriel Fuentes estarán como opciones, además de Germán Ezequiel Cano para lograr ese objetivo de sumar de a tres.

Por su parte, en Once Caldas, Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera se encomienda a los goles de Dayro Moreno para dar el golpe en un estadio mítico y siempre complejo como el Maracaná. Sin embargo, antes de que se dispute el compromiso en Río de Janeiro, el cuadro albo suma un sorpresivo e insólito problema para afrontar el reto en Brasil.

LA SORPRESIVA BAJA DE JERSON MALAGÓN QUE INQUIETA A ONCE CALDAS

De cara a este juego vital para Once Caldas, el club dio a conocer este miércoles 28 de mayo la baja de uno de los defensores más importantes del plantel. Se trata de Jerson Malagón que no pudo ser de la partida. No viajó con el equipo y se perderá el encuentro.

Y es que, genera mucha curiosidad el por qué no lo dejaron salir del país. No tiene una sanción por amarillas o por expulsión, pero sí un problema personal, o así fue como lo anunció Once Caldas en su comunicado que compartieron a la opinión pública por medio de sus cuentas oficiales.

En el comunicado, Once Caldas mantiene que, “la decisión responde a una situación personal que requiere su presencia en Colombia”. Además, agregan que, “desde el club respaldamos al jugador y acompañamos de manera respetuosa el proceso necesario para regularizar la situación presentada priorizando siempre su bienestar y el del entorno familiar”.

LA RAZÓN POR LA QUE JERSON MALAGÓN NO PUDO VIAJAR

Efectivamente, se trataba de un tema personal que Jerson Malagón debía ajustar, pero no se esperaba que fuera grave. Y es que, el defensor central bogotano estaría sometido a una investigación por demanda de alimentos.

Resulta curioso que justamente se dio todo para la última jornada de la Copa Sudamericana en la visita a Río de Janeiro para medirse con Fluminense, pues, a Jerson Malagón sí lo dejaron viajar a Bolivia para enfrentar a Gualberto Villarroel San José y mismo escenario en Chile cuando tuvieron que verse las caras con Unión Española.