Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 18:48
Once Caldas anunció su titular contra IDV en Palogrande
El Blanco Blanco saltará a la cancha con ventaja de dos goles.
Hernán Darío 'Arriero' Herrera definió el XI inicialista de Once Caldas para recibir a Independiente del Valle este miércoles en el marco de los cuartos de final (vuelta) de la Copa Sudamericana 2025.
Pese a que el doblete de Dayro Moreno le permitió a Once Caldas ganar 2-0 en Quito, el técnico de los manizaleños dispuso de lo mejor de su nómina para el juego de vuelta, y ya presentó la titular.
Titular de Once Caldas HOY contra Independiente del Valle
Los jugadores que saltarán a la cancha como titulares por Once Caldas son: James Aguirre; Juan Dvid Cuesta, Kevin Cuesta, Jeider Riquett, Kevin Tamayo; Mateo García, Robert Mejía; Mateo Zuleta, Luis Sánchez, Michael Barrios y Dayro Moreno.
La alineación del Once Caldas apela nuevamente al 4-2-3-1 que de momento le ha permitido ser el mejor equipo de la Copa Sudamericana, pues realmente es el de resultados más favorables en lo corrido del certamen.
Cabe recordar que una victoria o un empate le darán la clasificación a Once Caldas, e incluso perdiendo por un gol se meterá en las 'semis' del torneo continental. Un resultado diferente haría miras las posibilidades.
En caso de que Independiente del Valle gane por dos goles, forzará la definición por penaltis, mientras que si lo hace por una diferencia más amplia serán los ecuatorianos los que se queden directamente con el paso a 'semis'.
Se espera que el estadio Palogrande de Manizales esté lleno luego de varios años, pues Once Caldas se juega uno de los partidos más importantes de su historia, aun sabiendo que en 2004 fue campeón de Copa Libertadores.
Fuente
Antena 2