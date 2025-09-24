Once Caldas anunció su titular contra IDV en Palogrande

Hernán Darío 'Arriero' Herrera definió el XI inicialista de Once Caldas para recibir a Independiente del Valle este miércoles en el marco de los cuartos de final (vuelta) de la Copa Sudamericana 2025.

Pese a que el doblete de Dayro Moreno le permitió a Once Caldas ganar 2-0 en Quito, el técnico de los manizaleños dispuso de lo mejor de su nómina para el juego de vuelta, y ya presentó la titular.

Titular de Once Caldas HOY contra Independiente del Valle

Los jugadores que saltarán a la cancha como titulares por Once Caldas son: James Aguirre; Juan Dvid Cuesta, Kevin Cuesta, Jeider Riquett, Kevin Tamayo; Mateo García, Robert Mejía; Mateo Zuleta, Luis Sánchez, Michael Barrios y Dayro Moreno.

La alineación del Once Caldas apela nuevamente al 4-2-3-1 que de momento le ha permitido ser el mejor equipo de la Copa Sudamericana, pues realmente es el de resultados más favorables en lo corrido del certamen.