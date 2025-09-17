Once Caldas celebra la mejor noticia para enfrentar a Independiente del Valle

Después de un mes de pausa, la Copa CONMEBOL Sudamericana vuelve a entrar en escena con un vibrante partido de los cuartos de final entre Independiente del Valle y Once Caldas. Los colombianos esperan asaltar Quito para llevarse a casa la ventaja y hacer todo más fácil para ilusionarse con las semifinales.

Para este compromiso, Once Caldas llevó lo mejor de su nómina para intentar sacar un buen resultado. Sin embargo, el club no podrá contar ni con Alejandro García ni con Déinner Quiñones que están lesionados. Por fortuna, no cuenta con expulsados en este juego de ida.

Dayro Moreno volverá a la Copa Sudamericana, competencia de la cual se mantiene como el goleador y ahora espera dar un gran golpe en el certamen en condición de visitante. El recibimiento en Ecuador fue ideal con un banderazo ante su afición y ahora tendrá que cumplir con la confianza de los hinchas en 90 minutos.

LA BUENA NOTICIA QUE CELEBRA ONCE CALDAS PARA LA SERIE CONTRA INDEPENDIENTE DEL VALLE

Afortunadamente, Once Caldas no cuenta con jugadores amonestados o que acumulen tarjetas amarillas. Tras la serie ante Huracán se salvaron algunos elementos y no hay nadie que haya sido amonestado en el juego de ida ni tampoco en el de vuelta.

Once Caldas cerró el primer partido contra Huracán sin ningún amonestado. En el segundo encuentro, James Aguirre, Mateo Zuleta, Felipe Gómez y Yéiler Valencia recibieron amonestaciones en la vuelta, pero, en caso de recibir una amarilla contra Independiente del Valle no representará sanción, dado que tres amarillas en juegos continuos significarán una suspensión.

Así las cosas, Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera pueden estar tranquilos pensando en el partido de vuelta. La única manera de recibir sanción y perder a un jugador en el segundo encuentro será si alguno de los futbolistas del cuadro caldense ven la tarjeta roja.

INDEPENDIENTE DEL VALLE SÍ TENDRÍA BAJA PARA ENFRENTAR A ONCE CALDAS EN LA VUELTA

En el caso de Independiente del Valle, el club afronta este reto en cuartos de final con equipo completo. Javier Rabanal puede contar con toda su plantilla, dado que no hay jugadores lesionados o sancionados que sean baja para este primer partido. De hecho, Rabanal ya tendría lista su nómina titular para el juego en el Estadio Banco Guayaquil.

Según lo que filtraron en Olé Ecuador, Independiente del Valle saldría con la siguiente alineación, Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Juan Cazares, Jordy Alcívar, Patrik Mercado o Renato Ibarra; Darwin Guagua, Aron Rodríguez, Claudio Spinelli.

Sin embargo, Independiente del Valle sí debe tener cuidado con Mateo Carabajal, dado que el defensor central argentino recibió tarjetas amarillas en los dos encuentros ante Mushuc Runa en los octavos de final. En caso de sumar otra amonestación en el primer partido, no podrá estar en Manizales.