Once Caldas está en cuartos de Sudamericana, ¿cuál es su próximo rival?
El equipo manizaleño eliminó a Huracán en la serie de octavos de final.
Once Caldas sigue avanzando en Copa Sudamericana, pues en octavos de final dejó en el camino a Huracán con un 4-1 en el marcador global, luego de ganar 1-0 en Manizales e imponerse 1-2 en Buenos Aíres. Ahora, se alista para la ronda de ocho equipos.
En Palogrande, el Blanco Blanco se impuso 1-0 con anotación de Dayro Moreno, quien cambió por gol un penalti que se sancionó sobre los 13 minutos del segundo tiempo luego de tanto pisar el área rival; así llegó con ventaja al duelo de este martes en el Ducó.
Las opciones de gol que Caldas no materializó como local, sí las convirtió en el Tomás Adolfo Ducó, pues inició perdiendo tras un penalti que ejecutó Matko Miljevic, pero le dio vuelta al marcador con anotaciones de Dayro Moreno (x2) y Michael Barrios, y ganó 3-1.
En consecuencia, Once Caldas clasificó a cuartos de final de Copa Sudamericana, una instancia desconocida para el Blanco Blanco en este torneo, donde posiblemente se topará con un equipo que ya ha sabido ganar el certamen en dos ocasiones.
Se trató de un partido en el que hubo varios expulsados, pues en Huracán recibieron la tarjeta roja Juan Bisanz y Matko Miljevic, siendo algo que aprovechó el conjunto colombiano para darle manejo al juego y clasificar.
Rival de Once Caldas en cuartos de final de Copa Sudamericana 2025
Luego de eliminar a Huracán, Once Caldas se medirá en cuartos de final de la Copa Sudamericana con el ganador de la serie entre Independiente del Valle y Mushuc Runa, que se define este martes 19 de agosto a partir de las 7:30 p. m.
En el partido de ida, Independiente del Valle le ganó 1-0 a Mushuc Runa en condición de local con anotación de Claudio Spinelli; ahora, se definirá al vencedor de la serie, que jugará en cuartos de final ante Once Caldas en las semanas del 16 y 23 de septiembre.
Cabe recordar que esta es la primera vez que Once Caldas disputará los cuartos de final de Copa Sudamericana, mientras que Independiente del Valle -su posible rival- ya ganó el torneo en 2019 y 2022.