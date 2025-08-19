Once Caldas está en cuartos de Sudamericana, ¿cuál es su próximo rival?

Once Caldas sigue avanzando en Copa Sudamericana, pues en octavos de final dejó en el camino a Huracán con un 4-1 en el marcador global, luego de ganar 1-0 en Manizales e imponerse 1-2 en Buenos Aíres. Ahora, se alista para la ronda de ocho equipos.

En Palogrande, el Blanco Blanco se impuso 1-0 con anotación de Dayro Moreno, quien cambió por gol un penalti que se sancionó sobre los 13 minutos del segundo tiempo luego de tanto pisar el área rival; así llegó con ventaja al duelo de este martes en el Ducó.

Las opciones de gol que Caldas no materializó como local, sí las convirtió en el Tomás Adolfo Ducó, pues inició perdiendo tras un penalti que ejecutó Matko Miljevic, pero le dio vuelta al marcador con anotaciones de Dayro Moreno (x2) y Michael Barrios, y ganó 3-1.

En consecuencia, Once Caldas clasificó a cuartos de final de Copa Sudamericana, una instancia desconocida para el Blanco Blanco en este torneo, donde posiblemente se topará con un equipo que ya ha sabido ganar el certamen en dos ocasiones.