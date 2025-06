Once Caldas piensa en Sudamericana: posible rival en octavos de final

Así se jugarán los playoffs

De esta forma, la Copa Sudamericana se prepara para vivir los playoffs de los octavos de final, en donde entran los clubes que terminaron el tercera casilla de la Copa Libertadores para enfrentarse ante los segundos de Sudamericana de la siguiente forma:

Alianza Lima Vs Gremio

San Antonio Vs Once Caldas

Atlético Bucaramanga Vs Atlético Mineiro

Bolívar Vs Palestino

Bahía Vs América de Cali

Independiente del Valle Vs Vasco Da Gama

Universidad de Chile Vs Guaraní

Central Córdoba Vs Cerro Largo

