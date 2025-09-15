Once Caldas prendió alarmas contra Independiente del Valle: habría dos bajas

La espera para el Once Caldas llegó a su final en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Tras superar a Huracán en los octavos, tendrán que verse las caras con Independiente del Valle, que, durante los últimos años se ha destacado como uno de los grandes protagonistas de Ecuador en las copas internacionales.

A Once Caldas le tocó un camino difícil a partir de los cuartos de final contra un equipo que habitualmente pelea por competencias internacionales. De hecho, ya cuenta con dos Copa Sudamericana gracias a las que coronó en 2019 y en 2022. Los de Manizales son debutantes en esta fase de este torneo y esperan estar a la altura.

Sin embargo, en medio de la planificación y del viaje a Quito, Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera tendría dos ausencias de jugadores sumamente importantes. Uno de ellos se lesionó en el clásico ante el Deportivo Pereira, mientras que la otra figura salió contra Envigado en el último partido de la Liga BetPlay.

LAS DOS BAJAS QUE TENDRÍA ONCE CALDAS

Aunque no es seguro que estén completamente descartados para jugar ante Independiente del Valle, Alejandro García salió lesionado de la previa del partido entre Once Caldas y Deportivo Pereira y no pudo estar en el clásico. Un esguince lo dejó afuera del partido crucial.

Además, el departamento médico indicó que había un grado de inflamación grande en la zona del esguince y que esperaban a hacer las evaluaciones cuando desinflamara un poco. Eso esperaban en Manizales, pero el volante tampoco pudo estar ante Envigado y aumentaron las alarmas con la posibilidad de que viaje a Quito.

Por su parte, el otro jugador que estaría en duda es Déinner Quiñones que salió lesionado a los seis minutos de la segunda parte contra Envigado. Tuvo que ser reemplazado y sembró la incertidumbre con su presencia en el Estadio Banco Guayaquil de la ciudad de Quito.

De acuerdo con La Patria, los dos jugadores se mantienen en el departamento médico a la espera del dictamen este lunes para saber si pueden estar junto al plantel en el viaje el martes. En ese orden de ideas, Once Caldas deberá definir la presencia de Alejandro García y de Déinner Quiñones para este partido de ida de la Copa Sudamericana.

ONCE CALDAS INSCRIBIÓ A TRES FICHAJES

Para afrontar este reto de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Once Caldas alcanzó a inscribir a tres jugadores que se unieron al plantel en el último mercado de fichajes.

A la espera de definir si Alejandro García y Déinner Quiñones podrán viajar o no con el plantel, el club manizaleño sí pudo inscribir a Robert Mejía que volvió al equipo, Efraín Navarro y Andrés Felipe Ibargüen. Los tres podrían jugar sin problema en esta serie de los cuartos de final.