Once Caldas recibe sorpresa en su llegada a Ecuador; adversidad para la hinchada

Odisea de la hinchada de Once Caldas en su llegada a Ecuador

Los aficionados de Once Caldas están ilusionados con la actuación del equipo en este torneo internacional, por eso, reportes indican que cerca de 3.500 hinchas han decidido emprender viaje hasta Quito para apoyar en el partido de ida, sin embargo, se han encontrado con una conmoción interna anunciada por el gobierno ecuatoriano que ha provocado varios bloqueos en las vías.

En videos que circulan en redes sociales, se observan diferentes travesías de los hinchas de Once Caldas que viajaron por tierra hacia Quito y se han visto afectados por manifestaciones y bloqueos en las vías que los han obligado a caminar de día y de noche, así como también evitar enfrentamientos con la seguridad gubernamental del Ecuador.

Pese a la difícil situación vivida, los hinchas del ‘blanco blanco’ no defraudan y siguen su camino con la intención intacta de acompañar al equipo liderado por Dayro Moreno, por eso, se los observan caminando por carreteras, montados en buses y demás vehículos para poder avanzar.