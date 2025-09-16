Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 22:12
Once Caldas recibe sorpresa en su llegada a Ecuador; adversidad para la hinchada
El equipo de Manizales jugará contra Independiente del Valle por Copa Sudamericana.
Once Caldas se alista para lo que será el partido de ida de uno de los cruces de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, duelo ante Independiente del Valle de Ecuador que se llevará a cabo en la ciudad de Quito este miércoles 17 de septiembre a partir de las 7:30 de la noche.
El conjunto dirigido por el técnico Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera es el único que a estas alturas representa a Colombia en competencias internacionales, luego de que Atlético Nacional cayera ante Sao Paulo y América de Cali sucumbiera ante Fluminense.
Odisea de la hinchada de Once Caldas en su llegada a Ecuador
Los aficionados de Once Caldas están ilusionados con la actuación del equipo en este torneo internacional, por eso, reportes indican que cerca de 3.500 hinchas han decidido emprender viaje hasta Quito para apoyar en el partido de ida, sin embargo, se han encontrado con una conmoción interna anunciada por el gobierno ecuatoriano que ha provocado varios bloqueos en las vías.
En videos que circulan en redes sociales, se observan diferentes travesías de los hinchas de Once Caldas que viajaron por tierra hacia Quito y se han visto afectados por manifestaciones y bloqueos en las vías que los han obligado a caminar de día y de noche, así como también evitar enfrentamientos con la seguridad gubernamental del Ecuador.
Pese a la difícil situación vivida, los hinchas del ‘blanco blanco’ no defraudan y siguen su camino con la intención intacta de acompañar al equipo liderado por Dayro Moreno, por eso, se los observan caminando por carreteras, montados en buses y demás vehículos para poder avanzar.
La hinchada del Once Caldas caminando desde la frontera con Colombia hasta llegar a Quito por el paro camionero en Ecuador 🇪🇨 ⚽️ pic.twitter.com/p4NcekFZ8q— Out of Context Sudamericana (@OOCSudaca) September 16, 2025
LA BANDA DEL HO11OR 🇮🇹❤️@oncecaldas hazlo por esta hinchada que no se ha rendido para poder verte. pic.twitter.com/n8XGv4hwxg— Mateo Duque (@MateoDuque75) September 16, 2025
¿Qué pasa en Ecuador y por qué se presente la conmoción interna?
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este martes el estado de excepción en siete provincias del país ante la “grave conmoción interna” causada por protestas y bloqueos de vías en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y a la creciente inseguridad.
La inconformidad responde al alza del precio del combustible, que desde el sábado pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón, encareciendo el transporte de pasajeros, carga y actividades productivas como el campo y la pesca. Los manifestantes también denuncian la falta de seguridad en las vías, señalando constantes robos y extorsiones, lo que ha intensificado el malestar social y las tensiones en la región.
La medida que tomó el gobierno ecuatoriano afecta a Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde se han reportado cortes en importantes carreteras y quema de neumáticos, especialmente en los accesos a Quito.
Cerca de 3.500 hinchas de Once Caldas rumbo a Ecuador para el partido de la Copa Sudamericana vs Independiente del Valle pic.twitter.com/JKI2gKzAPA— Barra Brava (@barrabrava_net) September 16, 2025
Antena 2