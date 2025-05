Once Caldas sufre problema antes de jugar por Sudamericana: sensible baja

De esta forma, el juego de este miércoles 7 de mayo es más que clave para que el conjunto colombiano se asegure un lugar en el repechaje para los octavos de final de la competencia, pues vale la pena mencionar que solos los primeros de cada grupo acceden a octavos de final, ya que los segundos deberán enfrentarse a los equipos que terminaron en la tercera casilla de la Copa Libertadores.

Ahora, el Once sufre una baja más que sensible para el duelo ante Unión Española, pues lo cierto es que el extremo Jefry Zapata se perderá el juego por acumulación de tarjetas amarillas y para nadie es un secreto que el jugador es uno de los más determinantes en el frente de ataque del Arriero Herrera junto a Dayro Moreno, por lo que el mandamás deberá tomar decisiones sobre el remplazo en el once titular del equipo para el duelo de horas de la noche.

Once Caldas acumula dos victorias seguidas en la Sudamericana 2025, racha que comenzó con un triunfo ante Unión Española (2-0 en Chile), y podría ganar tres encuentros consecutivos en un mismo torneo CONMEBOL por primera vez en su historia.