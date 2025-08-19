Once Caldas sufre problema de última hora en la Copa Sudamericana

Sin embargo, a pocas horas para el partido se han registrado una serie de acontecimientos en Buenos Aires, los cuales han afectado a los aficionados y a algunos jugadores.

En la noche del lunes 18 de agosto, los hinchas de Once Caldas se reunieron a las afueras del hotel de concentración con el objetivo de manifestar su apoyo al plantel, en el acostumbrado banderazo.

A pesar de que la jornada transcurría pacífica, las autoridades de Buenos Aires interrumpieron, por lo que se generaron algunas trifulcas.