Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 13:06
Once Caldas sufre problema de última hora en la Copa Sudamericana
Once Caldas visita este martes 19 de agosto al Club Atlético Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.
El equipo de Manizales afrontará el compromiso con el objetivo de conservar la ventaja de 1-0 lograda en condición local en el encuentro de ida en el estadio Palogrande, gracias a anotación de Dayro Moreno.
Sin embargo, a pocas horas para el partido se han registrado una serie de acontecimientos en Buenos Aires, los cuales han afectado a los aficionados y a algunos jugadores.
En la noche del lunes 18 de agosto, los hinchas de Once Caldas se reunieron a las afueras del hotel de concentración con el objetivo de manifestar su apoyo al plantel, en el acostumbrado banderazo.
A pesar de que la jornada transcurría pacífica, las autoridades de Buenos Aires interrumpieron, por lo que se generaron algunas trifulcas.
Medidas en contra de Once Caldas
Teniendo en cuenta lo sucedido, Leonardo Jorge Manzano, director ejecutivo del comité de seguridad en el fútbol del Ministerio de Seguridad de Argentina dio a conocer la decisión que se tomó y que perjudica a los aficionados de Once Caldas.
Manzano emitió un comunicado en el que se explica que no se permitirá el ingreso de banderas y elementos de festejos de los hinchas del club de Manizales al estadio.
"No autorizar el ingreso y utilización en el estadio de banderas, textiles y elementos de festejos, incluyendo instrumentos musicales de percusión, por parte de la parcial de Once Caldas", explica el documento.
Fuente
Antena 2