Once Caldas sufrió ataque con gases lacrimógenos: policía argentina interrumpió banderazo

Después de la victoria en la Copa Sudamericana por la mínima diferencia de Once Caldas en Manizales contra Huracán, las ilusiones del elenco colombiano están a tope para visitar al ‘Globo’ en Argentina. El Estadio Tomás Adolfo Ducó será un infierno para los dirigidos por Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera que deberán salir en el primer minuto a sacar el resultado.

Un infierno y un territorio hostil que ya se hizo presente en las calles de Buenos Aires cuando Once Caldas esperaba celebrar la fiesta de estar presente en los octavos de final al borde de sellar la clasificación para los cuartos de final. En el banderazo habitual de los hinchas y el acompañamiento de los jugadores, se vivió un momento de preocupación por culpa de los policías argentinos.

ONCE CALDAS SUFRIÓ ATAQUE DE LA POLICÍA ARGENTINA: HUBO GASES LACRIMÓGENOS

Este lunes 18 de agosto, un día antes del partido entre Huracán vs Once Caldas, el cuadro colombiano recibió un trato inadmisible en medio de una fiesta protagonizada por los hinchas que abordaron el Hotel Sheraton de Buenos Aires para hacer el banderazo. Hasta ahí, todo normal en el acompañamiento.

Los jugadores salieron para recibir el cariño de los aficionados, pero todo empezó a venirse abajo cuando Dayro Moreno, Michael Barrios, James Aguirre, entre otros futbolistas que estuvieron con los hinchas.

En ese momento, hubo intervención de la policía de Buenos Aires que les pidió que se movieran de la zona porque no podían obstaculizar la vía, según información de La Patria, medio local de Manizales. Ahí fue cuando los agentes lanzaron gases lacrimógenos que inquietaron a los futbolistas y a los hinchas que estaban en un tradicional acto que se ha llevado con normalidad en los últimos antecedentes.

La situación se les fue de las manos a los encargados de la seguridad que agredieron a hinchas y a los jugadores antes de horas para disputar el partido. De hecho, en La Patria afirmaron que se pudo ver a futbolistas muy afectados por los impactos de lo gases lacrimógenos. La visión puede distorsionarse y esto puede poner en riesgo la participación de algunas figuras en el encuentro crucial.