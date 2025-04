Once Caldas tendría 'ventaja' para enfrentar a Unión Española por Sudamericana

Sigue adelante la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y el Once Caldas enfrenta un partido más que determinante con Unión Española.

Once Caldas tiene la misión de sumar sus primeros tres puntos en la competencia internacional, pues vale la pena mencionar que el cuadro colombino perdió por la mínima diferencia ante Fluminense en el primer juego de la fase de grupos del campeonato.

Ahora, el equipo dirigido por el Arriero Herrera se prepara para su segunda salida en Sudamericana, en donde se enfrenta a Unión Española que consiguió un empate en su primer juego.

Sin embargo, el cuadro de Manizales contaría con una ventaja para este compromiso y es que el delantero Dayro Moreno viene en racha tras superar a Falcao como máximo goleador del fútbol colombiano con 353 goles anotados a lo largo de su carrera.

Sin duda, esta racha sube los ánimos del equipo y para nadie es un secreto que el experimentado goleador buscará aumentar su ventaja frente al delantero de Millonarios, por lo que podría ser determinante en el juego ante Unión Española.

"La verdad tengo una vitamina, todo el mundo lo sabe, me encanta; el traguito es una vitamina muy especial. La cédula no juega, somos 11 contra 11, no son los años, es la disposición, el sacrificio y las ganas para hacer las cosas bien. Somos una familia", reconoció Dayro Moreno sobre su forma y el secreto para seguir vigente en el fútbol.

Once Caldas ante un nuevo reto por Sudamericana

Unión Española y Once Caldas nunca se han enfrentado en competencias dela Conmebol. La Furia ganó con valla invicta sus dos partidos en casa ante rivales colombianos en dichas competencias, superando por la mínima a La Equidad y por 2-0 a Junior de Barranquilla por Libertadores.

Vale la pena mencionar que el panorama será más que complicado para Once Caldas en caso de no ganar el juego ante Unión Española, pues lo cierto es que el equipo colombiano quedaría al fondo de la tabla sin puntos y lo cierto es que en Sudamericana solo clasifica el primero a octavos de final de forma directa, mientras que los segundos de cada grupo enfrentarán en repechaje a los terceros de la fase de grupos de la Libertadores.