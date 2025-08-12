Once Caldas va por la clasificación: fecha y hora para el partido en Sudamericana
El equipo de Manizales busca la clasificación a los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.
Once Caldas se ilusiona con clasificar a los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, después de derrotar este martes 12 de agosto a Huracán de Argentina en el partido de ida de los octavos de final.
El equipo de Manizales sacó una importante ventaja en condición de local y ahora deberá definir la clasificación a la siguiente fase como visitante en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires.
GOOOOOL DEL ONCE
DAYRO MORENO
Los dirigidos por Hernán Darío 'arriero' Herrera se impusieron gracias a una solitaria anotación del experimentado Dayro Mauricio Moreno en el minuto 57 a través de un lanzamiento desde el punto penal.
Huracán Vs Once Caldas: fecha y hora para la vuelta de los octavos de final en la Copa Sudamericana
El partido de vuelta entre Huracán y Once Caldas por los octavos de final en la Copa Conmebol Sudamericana se jugará el martes 19 de agosto a partir de las 17:00, horario colombiano.
El compromiso se podrá seguir EN VIVO ONLINE a través de Antena 2 y Antena2.com.