Once Caldas va por la clasificación: fecha y hora para el partido en Sudamericana

Once Caldas se ilusiona con clasificar a los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, después de derrotar este martes 12 de agosto a Huracán de Argentina en el partido de ida de los octavos de final.

El equipo de Manizales sacó una importante ventaja en condición de local y ahora deberá definir la clasificación a la siguiente fase como visitante en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires.