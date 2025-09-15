Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 20:11
Once Caldas vs ecuatorianos: un historial corto, pero con final feliz
El Once Caldas de Manizales se prepara para su partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Once Caldas es el único equipo colombiano que todavía está en competiciones continentales, el equipo del Arriero ha demostrado jerarquía en la Copa Sudamericana donde además de enfrentar a equipos complicados ha logrado superar todas las etapas con cierta facilidad.
Para los cuartos de final el equipo de Manizales se enfrentará a Independiente del Valle, un equipo ecuatoriano que ha crecido mucho en los últimos años y se ha convertido en una cantera de lujo exportando a los mejores jugadores ecuatorianos del momento.
Así le ha ido al Once contra ecuatorianos
El Once Caldas ha tenido participaciones memorables en los torneos internacionales, tanto que además de Nacional es el único equipo colombiano campeón de libertadores y va en busca de convertirse en el primero en tener ambos títulos.
Esta será la segunda oportunidad en la que el equipo blanco de Manizales se enfrentará a un equipo ecuatoriano en un certamen internacional, la primera y única ocasión fue en 2004 frente a Barcelona SC, en la edición de libertadores en donde terminaron campeones, en esa ocasión la ida se jugó en Ecuador en donde el resultado fue 0-0 y la vuelta en Manizales terminó empatada 1-1 por lo que todo se definió desde el punto penal. En esa ocasión los colombianos se impusieron 4-2.
Cuando juega el Once contra IDV
El partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se disputará el miércoles 17 de septiembre de 2025 a las 7:30 p.m. el partido se disputará en el estadio Banco Guayaquil en Ecuador y la vuelta será el miércoles 24 de septiembre en Manizales a partir de las 7:30 p.m.
Fuente
Antena 2