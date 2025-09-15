Once Caldas vs ecuatorianos: un historial corto, pero con final feliz

Once Caldas es el único equipo colombiano que todavía está en competiciones continentales, el equipo del Arriero ha demostrado jerarquía en la Copa Sudamericana donde además de enfrentar a equipos complicados ha logrado superar todas las etapas con cierta facilidad.

Para los cuartos de final el equipo de Manizales se enfrentará a Independiente del Valle, un equipo ecuatoriano que ha crecido mucho en los últimos años y se ha convertido en una cantera de lujo exportando a los mejores jugadores ecuatorianos del momento.