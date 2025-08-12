Sigue el sueño por parte de los clubes colombianos en las competencias internacionales y Once Caldas y América de Cali son los representantes en la Copa Sudamericana. Por parte del cuadro manizaleño, sortearán la suerte contra Huracán en una serie que iniciará en el Estadio Palogrande y finalizará en el Ducó de Argentina. Los escarlatas recibirán a Fluminense.

Para Once Caldas será esenciar sacar un buen resultado en el primer sorbo de los octavos de final y la eliminación al San Antonio Bulo Bulo puede ser determinante para poder pensar en buscar la clasificación a la siguiente instancia. Huracán ya sabe lo que es enfrentar a elencos colombianos y quiere sumar de a tres después de dos empates ante América.

Vea también: Durán acerca al Fenerbahce a Champions; un colombiano será eliminado

Además, Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera parece depender de la clasificación a los cuartos de final, pues, su rendimiento en la Liga BetPlay puede traducirse en su salida de la dirección técnica. De hecho, se habla de Alexis Henríquez como su reemplazo.

Huracán, sexto en la Primera División de Argentina, espera dar el golpe contra el penúltimo de la Liga BetPlay. El ‘Globo’ busca un buen resultado en Manizales para llegar a su estadio y definir la serie con mayor comodidad.

HORA Y CANAL DEL ONCE CALDAS VS HURACÁN POR LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA

Llegó la hora para Once Caldas que tuvo que afrontar los Play-Offs superando a San Antonio Bulo Bulo y ahora deberá sacar adelante la serie ante Huracán. El partido de ida en el Estadio Palogrande se podrá ver por ESPN y por Disney + a partir de las 5 de la tarde en horario de Colombia.

Le puede interesar: Ex DT de Selección Colombia se postuló para remplazar a Peirano en Nacional

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 P.M.

México: 4:00 P.M.

Lea también: Llega la Categoría C al FPC: ya tendría fecha confirmada de inicio

Bolivia, Chile y Venezuela: 6:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7:00 P.M.