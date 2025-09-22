Once Caldas Vs Ind del Valle: Conmebol confirmó árbitros y VAR

La Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer los jueves que impartirán justicia en el partido entre Once Caldas frente a Independiente del Valle por la vuelta los cuartos de final en la Copa Conmebol Sudamericana.

Para el partido que se llevará a cabo en el estadio Palogrande de Manizales fue designado el argentino Maximiliano Nicolás Ramírez, que tendrá la asistencia de Maximiliano del Yesso y Pablo González. El cuarto referí será Leandro Rey.

El árbitro asistente de video (VAR) será Silvio Truco y tendrá la ayuda de Hernan Mastrangelo.