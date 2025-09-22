Actualizado:
Once Caldas Vs Ind del Valle: Conmebol confirmó árbitros y VAR
Once Caldas busca la clasificación a las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana.
La Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer los jueves que impartirán justicia en el partido entre Once Caldas frente a Independiente del Valle por la vuelta los cuartos de final en la Copa Conmebol Sudamericana.
Para el partido que se llevará a cabo en el estadio Palogrande de Manizales fue designado el argentino Maximiliano Nicolás Ramírez, que tendrá la asistencia de Maximiliano del Yesso y Pablo González. El cuarto referí será Leandro Rey.
El árbitro asistente de video (VAR) será Silvio Truco y tendrá la ayuda de Hernan Mastrangelo.
Árbitros y VAR para: Once Caldas Vs Independiente del Valle
Árbitro central Maximiliano Ramírez
Asistente 1: Maximiliano del Yesso
Asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Leandro Rey
VAR: Silvio Truco
AVar: Hernán Mastrangelo
Once Caldas busca la clasificación
Once Caldas afrontará el partido de vuelta de los cuartos de final en la Copa Conmebol Sudamericana con ventaja en la serie, después de haberse impuesto 2-0 en el encuentro de ida.
El equipo de Manizales sacó ventaja gracias a un doblete del experimentado delantero Dayro Mauricio Moreno.
En caso de clasificar a semifinales, Once Caldas se enfrentará con el vencedor de la serie entre Atlético Mineiro con Bolívar de Bolivia.
Once Caldas Vs Independiente del Valle: hora y cómo VER EN VIVO la Copa Sudamericana
El partido entre Once Caldas contra Independiente del Valle se jugará este miércoles 24 de septiembre a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Palogrande de Manizales.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por DSports. El partido también tendrá transmisión por Antena 2, Antena2.com y LaFm.
