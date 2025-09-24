Once Caldas vs Independiente del Valle EN VIVO hora y canal para ver Copa Sudamericana

Once Caldas llega al compromiso con una dosis de motivación tras haber logrado una victoria 2-0 como visitante en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En ese partido de ida, los albos tuvieron como figura a Dayro Moreno, quien sigue siendo determinante en el ataque. Además, el equipo de Manizales cuenta con el factor cancha en próximos partidos, lo que puede jugar a su favor frente a un rival acostumbrado a mantener presión alta.

Independiente del Valle se mantiene como uno de los equipos más sólidos del fútbol ecuatoriano, liderando la LigaPro y mostrando regularidad en su torneo local. Sin embargo, la derrota en el partido de ida ante Once Caldas los obliga a reaccionar y a buscar un buen resultado fuera de casa si quieren seguir con vida en la Sudamericana. El conjunto ecuatoriano tiene a su favor una plantilla joven, dinámica y con experiencia internacional, características que podrían marcar diferencia en los momentos decisivos de la serie.