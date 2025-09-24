Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 16:04
Once Caldas vs Independiente del Valle EN VIVO hora y canal para ver Copa Sudamericana
Once Caldas se juega el pase a semifinales de copa Sudamericana tras la victoria 2-0 en la ida.
Once Caldas buscará cerrar la llave en casa y clasificarse a semifinales del torneo internacional, enfrente tendrá a un aguerrido Independiente del Valle que llega a Manizales con la obligación de remontar el 2-0 que le propinó el blanco blanco en casa.
Once Caldas llega al compromiso con una dosis de motivación tras haber logrado una victoria 2-0 como visitante en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En ese partido de ida, los albos tuvieron como figura a Dayro Moreno, quien sigue siendo determinante en el ataque. Además, el equipo de Manizales cuenta con el factor cancha en próximos partidos, lo que puede jugar a su favor frente a un rival acostumbrado a mantener presión alta.
Independiente del Valle se mantiene como uno de los equipos más sólidos del fútbol ecuatoriano, liderando la LigaPro y mostrando regularidad en su torneo local. Sin embargo, la derrota en el partido de ida ante Once Caldas los obliga a reaccionar y a buscar un buen resultado fuera de casa si quieren seguir con vida en la Sudamericana. El conjunto ecuatoriano tiene a su favor una plantilla joven, dinámica y con experiencia internacional, características que podrían marcar diferencia en los momentos decisivos de la serie.
Hora y canal para ver el partido
Once Caldas recibirá a Independiente del Valle en Manizales en busca del cupo a semifinales a partir de las 7:30p.m. hora colombiana, ecuatoriana y peruana y a partir de las 9:30p.m. hora argentina, chilena y uruguaya y se podrá disfrutar en las pantallas de DGO y DSports plus.
Fuente
Antena 2