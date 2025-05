Once Caldas ya tiene rival para playoffs de Sudamericana

La derrota supuso un balde de agua fría para el equipo de Manizales, que lideró el grupo la mayor parte de la competición gracias a sus cuatro victorias consecutivas (solo cayó en sus dos partidos con Fluminese) y tan solo necesitaba un empate en Río de Janeiro para avanzar a octavos.

Objetivo cumplido

Vale la pena mencionar que Once Caldas derrotó a Millonarios para conseguir la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y ahora el conjunto que tiene a Dayro Moreno como referente de ataque busca hacerse con uno de los cupos a los octavos de final del campeonato.

Si bien no se consiguió una clasificación directa, vale la pena mencionar que el rival no es de primer nivel y que Once Caldas ya enfrentó a equipos bolivianos en esta Sudamericana por lo que conoce lo que es medirse en la altura de dicho país y ahora, espera un buen resultado en esta instancia y en los cuadrangulares del torneo local.