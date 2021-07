Osorio ofrece disculpas y asegura que "ahora sí inicia su proyecto en América"

América de Cali perdió de local 1-0 y sumó otra derrota por 4-1 en Brasil ante Atlético Paranaense. El cuadro 'Escarlata' no logró clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y ahora deberá pasar la página y buscar enfocarse en la Liga Betplay.

Puede ver: América cayó goleado en Brasil ante Paranaense y se despide de la Sudamericana

Juan Carlos Osorio, técnico del club americano, le pidió disculpas a la hinchada por el malo resultado, pues se tenía ilusión con avanzar en el certamen internacional. Asimismo, el entrenador aseguró que ahora sí espera iniciar de la mejor manera su proyecto deportivo en el cuadro rojo.

“Prefiero concretamente ofrecerle mis más sinceras disculpas a la afición por una muy mala presentación del día hoy", aseguró el entrenador. “De ahora en adelante y al regreso, contando con casi todos los jugadores, iniciamos realmente lo que es el proyecto nuestro y ya lo evaluaremos sobre el tiempo", agregó.

Para el entrenador, ahora podrá saber a ciencia cierta con cuántos jugadores dispone en la plantilla, quiénes seguirán o se irán y después intentará utilizarlos como él considere.

"Nos parece que el club está aprendiendo a proteger un proyecto deportivo, hablar ahora de los que no estuvieron y por qué pudieron o no, me suena a disculpa; reitero, prefiero ofrecerle disculpas a toda la afición y al regreso saber exactamente con qué jugadores contamos y prepararnos para los próximos partidos que vienen”, opinó.

Lea también: América de Cali: los dos fichajes que llegarían si se va Santiago Moreno

El proyecto que quiere hacer Osorio en América espera generar muy buenos frutos, pero con paciencia y apoyo de la dirigencia del club.

América de Cali jugará su próximo encuentro ante Águilas Doradas por el rentado nacional.