'Poililla' destapó la "ventaja" que tiene América para visitar a Huracán

Huracán, el equipo más goleador de la Copa Sudamericana y líder del Grupo C con puntaje ideal tras las primeras dos jornadas, recibe este miércoles al América de Cali, que se ubica segundo a dos puntos y busca estirar la diferencia con el brasileño Corinthians, que es tercero.



Los dirigidos por Frank Darío Kudelka, invictos desde comienzos de febrero, registraron un comienzo arrollador en el campeonato, debutando con un triunfo como visitante ante Corinthians y aplastando como local a Racing de Montevideo por 5-0.



Pese a su largo invicto, el 'Globo' llega al duelo de este miércoles con un sabor amargo tras no haber podido derrotar el sábado como local a Defensa y Justicia, que jugó con 10 hombres durante todo el segundo tiempo y que se llevó un valioso empate por 1-1.



El equipo colombiano, por su parte, no llega en un buen momento al enfrentamiento en Buenos Aires, ya que desde el debut con triunfo por 3-1 como visitante ante Racing en Uruguay, acumuló cinco partidos sin ganar, incluyendo el empate 1-1 ante Corinthians en Cali por la segunda jornada de la Sudamericana.

La principal amenaza del equipo colombiano es el centrodelantero argentino Rodrigo Holgado, que lleva seis tantos en la temporada, mientras que el extremo Duván Vergara se ausenta por enfermedad general.

'Polilla' habla previo a este compromiso

En atención a medios de comunicación, el entrenador del conjunto 'escarlata' inició diciendo: "Nos enfocamos en la recuperación de los futbolistas lo antes posible. La ventaja es que mucho de los que vas a ser titulares no estuvieron el fin de semana y pensamos que ahí vamos a tener una ventaja porque vamos a tener medio plantel fresco y apelar a la memoria, al trabajo que se ha venido realizando durante todo este proceso".

"Sabemos lo que queremos y lo que el equipo quiere dentro de la cancha", finalizó.