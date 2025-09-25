Primer DT que dejó su cargo tras eliminación en Copa Sudamericana

Este miércoles 24 de septiembre se confirmó la primera serie de las semifinales de la Copa Sudamericana que tendrá el protagonismo de Independiente del Valle que eliminó a Once Caldas contra un Atlético Mineiro que pasó problemas para dejar a un lado a Bolívar de La Paz en un marcador global apretado de 3-2 para los brasileños.

Vea también: Juan Ayuso tiene nuevo equipo: fue fichado por 5 años en otro grande

Durante esta fase de los cuartos de final de la Copa Sudamericana hubo dos sorpresas grandes. Sin duda alguna, la eliminación de Once Caldas en manos del Independiente del Valle cuando en Ecuador los oriundos de Manizales dieron el golpe con una victoria de 0-2. Con la ventaja conseguida de visitante, ya se veían clasificados a la semifinal y eso le pasó factura para definir con un estadio a reventar.

Desde el punto penal, Once Caldas quedó eliminado en el Estadio Palogrande. Un pobre partido que deja a los dirigidos por Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera en la cuerda floja con un panorama complejo en la Liga BetPlay y con la Copa BetPlay que son las últimas cosas que se juegan.

Por su parte, la segunda sorpresa fue la de Fluminense que no pudo remontar la serie en el Maracaná contra un Lanús que es protagonista desde hace años a nivel internacional. La eliminación brasileña dejó a Renato Portaluppi afuera de la dirección técnica, pues, en la rueda de prensa confirmó su adiós con incendiarias declaraciones.

RENATO PORTALUPPI, EL PRIMER ENTRENADOR QUE DEJÓ EL CARGO TRAS LOS CUARTOS DE FINAL DE COPA SUDAMERICANA

Aunque Renato hizo un gran Mundial de Clubes y estaba en fases definitivas de la Copa Sudamericana, nada de esto pudo mantener su decisión de irse. Fue una decisión propia que tomó apenas se acabó el partido y en la rueda de prensa posterior al juego ante Lanús confirmó su decisión con declaraciones incendiarias.

Le puede interesar: Real Madrid presiona a la justicia por decisión con Barcelona sobre el 'Caso Negreira'

En la conferencia se adelantó a todos y comunicó su decisión, “ni siquiera debería estar diciéndoles esto a ustedes, porque quien va a manifestarse es el presidente. Pero todas esas preguntas de algunos ‘genios’ de internet, a quienes mucha gente sigue… Terminé pidiéndole la renuncia al presidente antes de venir acá. Entonces, a partir de ahora habrá otro entrenador aquí”, inició Renato.

Poco a poco, su tono fue mucho más retador señalando que ya estaba cansado con las preguntas de las ruedas de prensa, “le harán las mismas preguntas que me hacen a mí. Y quiero ver las respuestas que él va a dar. Quiero ver si va a poner el equipo que quiere la hinchada o el equipo que tiene en su cabeza. Siempre intenté hacer lo mejor posible por el club. En todos los sentidos, en todas las competiciones.

Lamentablemente, hoy quedamos fuera de una competencia. Pero estamos muy bien en el Campeonato Brasileño y también muy bien en la Copa do Brasil. Si Fluminense estuviera mal en el Brasileirao yo no estaría saliendo. Como Fluminense está bien, salgo para descansar mi cabeza. Y dejar que algunos ‘genios’ de internet sigan hablando de fútbol, ya que entienden muchísimo”.

Posteriormente, Fluminense confirmó en las redes sociales su salida con el siguiente mensaje, “Renato Gaúcho ya no dirige el equipo. El entrenador dimitió tras el partido del martes (23 de septiembre). Los entrenadores asistentes Alexandre Mendes y Marcelo Salles también dejan el club. El club les agradece su dedicación y les desea mucho éxito en sus carreras. El entrenador asistente permanente Marcão asume el mando del equipo de forma interina”.