Actualizado:
Mié, 20/08/2025 - 07:30
Primer jugador del América que saldría del equipo tras la caída en Copa Sudamericana
El conjunto escarlata no pudo dar el batacazo y perdió ante Fluminense.
América de Cali quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025, el equipo dirigido por el técnico Diego Raimondi necesitaba dar el golpe en Brasil y remontar la serie de octavos de final que empezó perdiendo con una derrota 2-1, al cual sufrió en el juego de ida disputado en el Estadio Pascual Guerrero.
El conjunto escarlata llegaba con altas expectativas a Río de Janeiro y con la esperanza de hacerle daño a Fluminense en el mítico Estadio Maracaná, sin embargo, el equipo carioca fue superior y logró imponerse por 2-0, dejando al América de Cali eliminado de la competencia continental.
Lea también: América tomó primera decisión sobre Raimondi tras eliminación en Sudamericana
En otras noticias: la gran cantidad de colombianos que juegan actualmente en el fútbol brasileño
Jugador del América saldría del equipo por oferta del exterior
Ahora, el equipo rojo de la ciudad de Cali deberá enfocarse en la Copa y en la Liga BetPlay, donde deberá mejorar su rendimiento recordando que América apenas suma un triunfo en la competencia local luego de 5 partidos disputados, ubicándose de momento en la casilla 18 con 4 puntos.
Pues bien, el conjunto americano podría encarar lo que resta de las competencias en este 2025 con una baja en su nómina, pues el jugador Jean Pestaña interesa al Vasco da Gama, tanto que el club brasileño envió un delegado al Maracaná para ver al defensor colombiano frente a Fluminense, así lo confirmó el periodista Felipe Sierra.
🚨 #VascoDaGama sigue en su búsqueda de defensa colombiano, hoy en el Maracaná hay un emisor del equipo viendo a Jean Pestaña (27) 🔴— Pipe Sierra (@PSierraR) August 20, 2025
👀 #América tiene opción de compra en el acuerdo que hizo con #Pereira pic.twitter.com/dFI2RmuaFU
Los números de Jean Pestaña en América de Cali
El jugador chocoano de 27 años, quien se encuentra cedido en el América de Cali hasta diciembre de este año procedente del Deportivo Pereira, es uno de los habituales titulares del equipo de Diego Raimondi y goza de buena regularidad.
Pestaña ha logrado disputar 11 partidos de Copa Sudamericana con el América, ofreciendo 1 gol en aquel torneo continental, mientras tanto, en la presente edición de la Liga BetPlay el defensor ha jugado 4 de los 5 partidos que ha tenido el cuadro escarlata.
Fuente
Antena 2