Primer jugador del América que saldría del equipo tras la caída en Copa Sudamericana

América de Cali quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025, el equipo dirigido por el técnico Diego Raimondi necesitaba dar el golpe en Brasil y remontar la serie de octavos de final que empezó perdiendo con una derrota 2-1, al cual sufrió en el juego de ida disputado en el Estadio Pascual Guerrero.

El conjunto escarlata llegaba con altas expectativas a Río de Janeiro y con la esperanza de hacerle daño a Fluminense en el mítico Estadio Maracaná, sin embargo, el equipo carioca fue superior y logró imponerse por 2-0, dejando al América de Cali eliminado de la competencia continental.

