Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 07:40
Primera decisión de Raimondi tras la derrota de América ante Fluminense
El entrenador del equipo escarlata habló tras la caída 2-1 por la Copa Sudamericana.
El Estadio Olímpico Pascual Guerrero fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido protagonizado por el América de Cali y el conjunto brasileño de Fluminense, duelo correspondiente al juego de ida de uno de los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
El partido despertaba una alta expectativa en el hincha americano, sin embargo, el equipo escarlata no logró el objetivo de conseguir la victoria y terminó perdiendo por 2-1, donde el jugador Cristian Barrios anotó el gol del descuento en los minutos finales del compromiso, anotación que deja abierta la serie y le da esperanzas de clasificación al conjunto colombiano.
Lea también: [Video] Barrios ilusiona al América en Copa: gol del descuento vs Fluminense
En otras noticias: Perú fue el país elegido como sede de la final de Copa Libertadores 2025, ¿por qué Colombia no?
América dejará de lado la Liga BetPlay para enfocarse en la Copa Sudamericana
Tras la derrota en condición de local, donde el América sufrió errores puntuales que le costaron los goles en contra, en la interna del conjunto escarlata saben que de mejorar en su zona defensiva y siendo más efectivos en el arco contrario (algo que adolecieron en el Pascual) pueden hacerle daño a Fluminense en Brasil para el partido de vuelta.
Teniendo en cuenta esto, el técnico Diego Raimondi tomará la decisión de darle descanso a la mayoría de sus jugadores titulares y seguramente no estarán en el partido de la fecha 7 en la Liga BetPlay ante el Deportivo Pereira, que recordemos se jugará el próximo jueves 14 de agosto, apenas 48 horas después del duelo ante Fluminense en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.
Raimondi anticipa que América puede ganarlo en Brasil
El equipo escarlata tuvo oportunidades claras de anotar goles ante Fluminense, primero la tuvo Navarro y luego el delantero Luis Ramos, sin embargo, no hubo efectividad que si tuvo el equipo carioca, que aprovechó además un autogol de Yerson Candelo al minuto 7.
“Nosotros estamos perdiendo 1-0 y terminó el primer tiempo. Estamos vivos, por supuesto, tenemos un segundo tiempo que jugar. En Brasil no creo que se repita el mismo partido con un equipo totalmente replegado, somos conscientes de eso. Pero si pudimos hoy tener el protagonismo del partido, por qué no pensar que en Brasil podemos ganar 1-0 o 2-0", aseguró Raimondi.
Fuente
Antena 2