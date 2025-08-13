Primera decisión de Raimondi tras la derrota de América ante Fluminense

El Estadio Olímpico Pascual Guerrero fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido protagonizado por el América de Cali y el conjunto brasileño de Fluminense, duelo correspondiente al juego de ida de uno de los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El partido despertaba una alta expectativa en el hincha americano, sin embargo, el equipo escarlata no logró el objetivo de conseguir la victoria y terminó perdiendo por 2-1, donde el jugador Cristian Barrios anotó el gol del descuento en los minutos finales del compromiso, anotación que deja abierta la serie y le da esperanzas de clasificación al conjunto colombiano.

Lea también: [Video] Barrios ilusiona al América en Copa: gol del descuento vs Fluminense