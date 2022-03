Qué canal transmite Medellín vs América; Copa Sudaméricana

Deportivo Independiente Medellín (DIM) y América de Cali se enfrentarán este miércoles, en Medellín, en un juego que marca el regreso a la Copa Sudamericana de Julio Comesaña y Juan Carlos Osorio, técnicos finalistas del certamen continental en 2018 y 2014, respectivamente.

INDEPENDIENTE MEDELLÍN VS AMÉRICA DE CALI: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia el compromiso Medellín vs América se puede ver en DIRECTV Sports Colombia, directvsports.com, DIRECTV Sports App. En el resto de Sudamérica se puede apreciar por DIRECTV Sports App, directvsports.com, y Estados Unidos es transmitido por beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA.

Colombia: 7:30 pm

México: 7:30 pm

Estados Unidos: 7:30 pm (este), 4:30 pm (pacífico)



El estadio Atanasio Girardot será el escenario del partido de ida de la primera fase, que trae un cruce entre rojos con dos de los entrenadores más laureados del fútbol colombiano.



A cargo del DIM está el colombo-uruguayo Julio Comesaña, responsable de llevar al Junior a la gran final del torneo en 2018 ante Atlético Paranaense, que se alzó con el título en penales.



Ahora, buscará la gloria con el Poderoso, un extraordinario local, pero al que debe estabilizar después de perder 2-0 el clásico con Atlético Nacional en el campeonato local, en el que marcha sexto con 15 puntos.



"Se viene un torneo internacional. Tenemos que dar el todo por el todo. Hay que estar a la altura si queremos llegar lejos. Confiamos en el trabajo del profesor Comesaña; sé que nos va a ir muy bien", expresó el capitán Andrés Cadavid.



Para vivir el primer duelo entre rojos en la Sudamericana, Medellín está expectante por el regreso del mediocampista Andrés Ricaurte, quien recibió el alta médica tras superar una lesión muscular.



Este encuentro tendrá en acción al centrocampista argentino Adrián Arregui y su compatriota Luciano Pons, actual goleador del torneo colombiano con siete anotaciones.



Medellín vivirá su quinta aparición en el torneo. Ya estuvo en las ediciones de 2006, 2016, 2017 y 2018. En la última, no pudo llegar a la segunda fase. Igualó 3-3 en el global con Sol de América, pero el gol visitante le entregó el pase a los paraguayos.



Por su parte, América de Cali llega fortalecido por el triunfo 0-1 ante Deportivo Cali, con nueve jugadores, en la jornada de clásicos. Este resultado que creó una atmósfera positiva de cara al estreno en el torneo internacional.



"La llave frente al DIM es muy importante para nuestro proyecto deportivo", declaró Osorio, y agregó que pondrán "el cien por ciento porque no solo es (importante) lo deportivo, sino lo económico".



Osorio, exseleccionador de México y Paraguay, vivió una final de Sudamericana en 2014 cuando dirigía a Atlético Nacional. Cayó 3-1 en el global ante River Plate, en el inicio de la era de Marcelo Gallardo.



Los Diablos Rojos posiblemente contarán con el defensa Eber Moreno, mientras que por prevención no estarán los extremos Esneyder Mena y Déinner Quiñones, a quien esperarán para la vuelta, lo mismo que al mediocampista Daniel Hernández.



El arquero venezolano Joel Graterol y el centrocampista español Iago Falque se proyectan como titulares.



Esta es la quinta participación del América de Cali en esta Copa. La última fue precisamente el año pasado y bajo la gestión de Osorio fue eliminado en los octavos de final ante Atlético Paranaense, que terminó campeón.



El partido de vuelta será el próximo 16 de marzo en el estadio Pascual Guerrero, de Cali.