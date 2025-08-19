Raimondi dejó dudas sobre su futuro en América tras eliminación en Copa

Gabriel Raimondi, técnico de América de Cali, se mostró autocrítico pero optimista tras la derrota 2-0 frente a Fluminense en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Aunque el resultado eliminó a los colombianos en el Maracaná, el estratega argentino dejó claro que su equipo intentó hacer una buena serie ante un rival muy pesado.

Raimondi analizó el desarrollo del encuentro reconociendo que los errores defensivos fueron determinantes. “Es futbol se gana y se pierde de todas las maneras, hoy nosotros intentamos jugar como jugamos siempre, contra un gran equipo con tanta jerarquía, los habíamos dicho y con estos equipos haces dos errores y son dos goles, esa es la explicación que encuentro”, afirmó el entrenador, subrayando que el rival capitalizó al máximo las oportunidades que tuvo.

