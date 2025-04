Ramón Díaz restó importancia al América: "fuimos superiores"

América de Cali no pudo superar a Corinthians en el Pascual Guerrero por Copa Sudamericana, por lo que el equipo dirigido por el Polilla Da Silva sigue siendo líder pese a perder algunos importantes.

Ahora, el equipo que si consiguió un buen resultado fue Corinthians, pues el cuadro dirigido por Ramón Díaz sumó su primer punto en el campeonato y sigue con vida en la fase de grupos.

Tras el compromiso, el mismo entrenador reconoció la importancia de sumar el punto de visita y no ocultó su felicidad con sus jugadores tras el partido de la segunda fecha de la fase de grupos de la Sudamericana.

"Es un partido muy importante porque, si ellos ganan, nos quitan casi seis puntos y podemos quedar, no diré fuera porque todavía queda mucho tiempo, pero el equipo reaccionó, tuvo una propuesta, me parece, desde mi punto de vista, que el segundo tiempo fue interesante, cómo atacamos, cómo estuvimos profundos, cómo generamos situaciones, porque tuvimos dos o tres situaciones más para marcar gol, y me parece que fue un empate justo para ambos. La verdad es que ellos jugaron bien en la primera parte, sin muchas ocasiones, pero en la segunda parte fuimos superiores, salimos a por todas y pudimos haber ganado. Estoy contento con el grupo", dio a conocer.

Sin duda, el planteamiento del cuadro de Brasil fue sorpresivo y Ramón Díaz dejó más que claro que el equipo busca no dar ventajas en el torneo local, dejando en segundo plano el campeonato internacional, pese a buscar ser protagonistas.

"Queríamos darles oportunidades a algunos jugadores de este grupo que sabemos que son importantes. Fue una primera mitad difícil, pero creo que el equipo siguió intentándolo, intentando jugar, intentando ser competitivo, y sin duda los cambios en la segunda mitad nos dieron mucho más poder ofensivo".

"Sabemos que el Brasileirão es importante para el Corinthians, para todos los equipos brasileños, me parece. Pero jugando una Copa Internacional tan importante, también queremos demostrar que el equipo necesita crecer, necesita competir", concluyó.