Rival chileno para Junior: fechas y partidos para los cuartos de Copa Sudamericana

Este jueves se definieron los ocho clasificados a los cuartos de final de la Copa sudamericana luego de dos maratónicas semanas con emotivos partidos y varias polémicas. El segundo certamen de clubes en el continente ratificó el mal estado de los equipos colombianos y Junior es el único con vida en Conmebol.

Los cuartos de final se jugarán a partir de la próxima semana y Junior de Barranquilla enfrentará a Coquimbo Unido, primero en Barranquilla y cerrando en Chile la siguiente semana (probablemente el jueves); mientras que las otras llaves también ya están definidas.

Cuartos de final Copa Sudamericana:

Independiente de Avellaneda* vs Lanús

Universidad Católica* vs Vélez Sarsfield

____________________

Defensa y Justicia* vs Bahía de Brasil

Coquimbo Unido* vs Junior de Barranquilla



* Cierran en condición de local

Los cuartos de final se jugarán las semanas del 9 y 16 de diciembre, mientras que las semifinales y la gran final serán en enero de 2021.