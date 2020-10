Se molestó Fossati: el DT de River de Uruguay criticó el estado del Atanasio

Jorge Fossati, técnico de River Plate de Uruguay, criticó el estado del terreno de juego del Atanasio Girardot y denunció como una "situación anormal' lo ocurrido previo al compromiso donde el cuadro 'charrúa' igualó 1-1 ante Atlético Nacional por la segunda ronda de la Copa Sudamericana.

El experimentado entrenador contó que sus dirigidos no tuvieron la oportunidad de reconocer el terreno de juego antes del partido y prepararse para previo a este. Ni el día anterior, ni antes del juego, aparentemente por riesgo de tormentas eléctricas.

“Acá hubo una situación anormal, no sé si es culpa de alguien, pero fue una situación anormal. Nosotros no conocíamos la cancha (Atanasio), ayer no pudimos hacer reconocimiento y para hacer el calentamiento del partido, no pudimos hacerlo en la cancha debido a una tormenta eléctrica, la cual no es culpa de nadie, pero cuando entramos a la cancha, estaba muy pesada”, confesó el timonel.

Para el técnico el partido debió aplazarse 30 minutos para que los futbolistas uruguayos pudieran reconocer el terreno y calentar bien, pero no fue así.

“Por sentido común había que aplazar unos 30 minutos para jugar. En especial porque en esta época y en esta ciudad, generalmente hay muchas tormentas electicas. Acá alguien se equivocó, pero lo cierto es que River Plate salió a jugar con total desconocimiento de la cancha, donde teníamos que ser inteligentes, porque el desgaste podía ser mucho mayor”, indicó.

Por último, Fossati analizó el partido y reconoció que Nacional por momentos los encerró en el arco gracias a la calidad de sus futbolistas. "El partido estaba que se podía definir en detalles, en el segundo tiempo, Atlético Nacional se queda con 10 jugadores, disponemos de más espacio, fuimos superiores hasta el 1-1 y en los últimos minutos se volcó al ataque”, concluyó.

El partido de vuelta en Uruguay se jugará el miércoles 4 de noviembre; para clasificar, a River le basta con un empate a cero goles, mientras que Nacional debe ganar.