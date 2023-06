Se puso pálida la situación: La U de Perú pidió a Conmebol sancionar a Marlon Torres

El Universitario de Deportes pedirá a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que sancione al defensa colombiano Marlon Torres por haber agredido al delantero Alex Valera en el partido de la Copa Sudamericana que el Independiente Santa Fe le ganó este jueves por 2-0 al club peruano.



Medios locales informaron que la administración de la U, que preside Jean Ferrari, solicitará a la Conmebol que también se incluya en esa sanción al árbitro chileno Felipe Gonzáles, quien no amonestó al futbolista tras la agresión.

Vea también: [Video] Se salvó por 'un dedo' de la expulsión: curiosa acción en Santa Fe - Universitario



A los 17 minutos del encuentro disputado en el estadio El Campín, de Bogotá, Valera acusó un golpe que el árbitro no pitó y, cuando iba a ponerse de pie, Torres se acercó y le apretó con una mano el trasero, lo que generó las protestas de los jugadores cremas, que exigieron a González que pida la intervención del VAR.



El árbitro, que aparentemente no había visto la acción, alegó que no fue llamado desde la sala del videoarbitraje, que estuvo a cargo del uruguayo Mathias de Armas, aunque las imágenes fueron transmitidas por la señal oficial de televisión.



La emisora RPP señaló que los dirigentes de la U recordarán a la Conmebol una acción similar que se presentó en el partido de cuartos de final de la Copa América de 2015, cuando el chileno Gonzalo Jara agredió al delantero uruguayo Edinson Cavani, quien fue expulsado por reaccionar.



Tras abrir un expediente disciplinario, la Conmebol impuso a Jara tres partidos de suspensión.



Se recordó que el reglamento del VAR indica que en un partido se puede proponer la expulsión de un jugador por evitar una ocasión manifiesta de gol, juego brusco y grave, conducta violenta, morder o escupir a otra persona y una actuación ofensiva, insultante o humillante.



El Universitario perdió el jueves por 2-0 frente a Independiente Santa Fe en un partido de la quinta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2023 en el que sufrió la expulsión del marcador izquierdo Nelson Cabanillas a los 11 minutos de juego.

Le puede interesar: [Galería] Santa Fe hizo respetar su casa ante Universitario: triunfo de oro en Sudamericana



De esa manera, los peruanos se quedaron en el segundo lugar de su grupo, con 7 puntos, dos menos que el líder Goiás, y definirán su suerte en Lima frente al ya eliminado Gimnasia La Plata, que tiene 4, mientras que el Santa Fe, que también tiene 7, recibirá a los brasileños.