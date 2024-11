Temor en Racing: ultimátum a Costas a minutos de la final de Sudamericana

Asunción (Paraguay) alberga este sábado la final de la Copa Sudamericana entre Racing Club de Avellaneda y Cruzeiro de Belo Horizonte. Un duelo que ha generado muchas más emociones que la final de Libertadores que será el próximo sábado y que tiene a varios protagonistas.

Y uno de los protagonistas es el entrenador de Racing, Gustavo Costas, quien es uno de los personajes con quienes más se identifican los hinchas de La Academia, y por ende, se pretende dos cosas con él: el título de la Sudamericana y su renovación para 2025.

Sin embargo, hubo una frase por cuenta del presidente de Racing que dejó abierta la posibilidad de que Costas salga del club, e incluso dio a conocer que en la final de la Sudamericana está en juego la continuidad del DT.

¿Cuándo vence el contrato de Costas en Racing?

Víctor Blanco, presidente de Racing, charló previo a la final de la Sudamericana acerca de Gustavo Costas, cuyo contrato finaliza en diciembre de 2024 y dio algunas declaraciones sobre su futuro.

"No soy adivino, ni nada. Pero tenemos una fe enorme y confío en este grupo al mil por mil. Tenemos esa tranquilidad. Después, veremos. Pero tengo toda la fe del mundo", comentó de entrada el presidente de Racing.

¿Gustavo Costas seguirá siendo técnico de Racing?

Sobre Costas, el presidente comentó: "Todavía no lo evaluamos, porque ni siquiera estamos pensando en las elecciones. Para nosotros es todo hoy -lo que muchos han visto como ultimátum-. Mañana festejaremos y después se verá. Hoy no queremos hablar de nada que no sea la final, no queremos sacar la cabeza de acá".

Por último, la mayor cabeza de Racing dio un comentario de aliento para quienes desean que Costas continúa, pues dijo: "Después habrá tiempo para todo. Con Gustavo tenemos la mejor relación. Si la intención de él también es seguir en el fútbol argentino, porque esto se negocia entre dos partes. Entonces también hay que escucharnos y después veremos".