Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 19:14
Terror en la Sudamericana: Tomás Cuello sufrió escalofriante lesión ante Bolívar
Impactante lesión en medio del partido de cuartos de final entre Bolivar y Atlético Mineiro.
Impactante lesión en los cuartos de final de copa Sudamericana entre Bolívar y Atlético Mineiro, en el partido de ida del torneo internacional se enfrentaron el equipo boliviano y el brasileño en busca de un cupo a la semifinal, pero en el minuto 36 de la primera parte se daría una acción que dejaría a todos impactados.
En el duelo que terminó empatado 2-2 por la ida de los cuartos de final de la copa Sudamericana se dio una lesión que le dará la vuelta al mundo por lo impresionante de las imágenes.
Tomas Cuelo salió entre lagrimas
El jugador argentino de 25 años disputaba una pelota en la línea de fondo frente a un rival cuando el pie se le quedaría estancado en la cancha en medio de una barrida y todo el peso del cuerpo caería sobre el otro lado generándole una fuerte lesión que dejó impactados hasta a los rivales.
Terrible lesión de Tomás Cuello pic.twitter.com/RAuPxd2lKz— Mario Clavel (@marioclavel642) September 17, 2025
El extremo argentino Tomas Cuello llegó a defender los colores de Atlético Mineiro este mismo año, desde el primero de enero pertenece a la institución con la que en 8 partidos había conseguido 2 goles en copa Sudamericana. El jugador con paso por Paranaense, Tucumán y Bragantino venía de tener buenos partidos con el equipo de Brasil, hasta que llegó la triste lesión.
Como terminó el partido
El partido más allá de la situación con el argentino fue un partido emocionante en el que los bolivianos no lograron hacer valer la localía y los de Brasil se lleva un valioso empate para definir la serie en casa.
Ahora, con la serie igualada y la vuelta por disputarse en suelo brasileño, el foco estará no solo en el resultado, sino también en la recuperación de Tomás Cuello, cuya lesión dejó un sabor amargo en medio del espectáculo. Más allá del empate, lo ocurrido en La Paz recuerda que el fútbol, con toda su pasión y competencia, también puede ser cruel. Atlético Mineiro deberá reponerse emocionalmente para buscar la clasificación, mientras Cuello inicia un camino largo fuera de las canchas, con el apoyo de todo el continente que quedó conmovido por las impactantes imágenes.
Fuente
Antena 2