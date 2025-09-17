Terror en la Sudamericana: Tomás Cuello sufrió escalofriante lesión ante Bolívar

El extremo argentino Tomas Cuello llegó a defender los colores de Atlético Mineiro este mismo año, desde el primero de enero pertenece a la institución con la que en 8 partidos había conseguido 2 goles en copa Sudamericana. El jugador con paso por Paranaense, Tucumán y Bragantino venía de tener buenos partidos con el equipo de Brasil, hasta que llegó la triste lesión.

Como terminó el partido

El partido más allá de la situación con el argentino fue un partido emocionante en el que los bolivianos no lograron hacer valer la localía y los de Brasil se lleva un valioso empate para definir la serie en casa.

Ahora, con la serie igualada y la vuelta por disputarse en suelo brasileño, el foco estará no solo en el resultado, sino también en la recuperación de Tomás Cuello, cuya lesión dejó un sabor amargo en medio del espectáculo. Más allá del empate, lo ocurrido en La Paz recuerda que el fútbol, con toda su pasión y competencia, también puede ser cruel. Atlético Mineiro deberá reponerse emocionalmente para buscar la clasificación, mientras Cuello inicia un camino largo fuera de las canchas, con el apoyo de todo el continente que quedó conmovido por las impactantes imágenes.