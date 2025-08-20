La Copa Sudamericana 2025 continúa encendiendo emociones y uno de los duelos más atractivos de los octavos de final tendrá lugar en Santiago de Chile, donde Universidad Católica recibirá a Alianza Lima en el partido de vuelta de una serie que promete suspenso hasta el final. Tras un encuentro de ida cargado de intensidad, ambos equipos llegan con la obligación de demostrar carácter y calidad en busca de un cupo a los cuartos de final del certamen continental.

El conjunto chileno, dirigido por Thiago Nunes, sabe que tiene en su estadio la oportunidad de inclinar la balanza. La “Franja” ha apostado en esta edición del torneo a un fútbol ofensivo, con figuras de experiencia como Fernando Zampedri y el aporte de jóvenes que han dado frescura al equipo. La localía se presenta como un factor determinante, pues Católica ha hecho del Estadio San Carlos de Apoquindo un terreno difícil para cualquier rival, confiando en la presión de su hinchada para empujar al equipo hacia la clasificación.

Por su parte, Alianza Lima llega con la convicción de dar un golpe histórico en condición de visitante. El equipo de Alejandro Restrepo ha mostrado una notable evolución en el plano internacional, dejando de lado viejos fantasmas para consolidarse como un club competitivo en torneos de Conmebol. Con jugadores de peso como Hernán Barcos, Bryan Reyna y Ricardo Lagos, los íntimos buscarán contrarrestar la propuesta ofensiva del cuadro chileno y aprovechar los espacios que pueda dejar en defensa.

El duelo táctico será clave. Mientras Católica intentará imponer un ritmo alto desde el inicio, Alianza podría optar por un plan más equilibrado, apostando al contraataque y a la efectividad en las transiciones rápidas. El margen de error es mínimo: un descuido en defensa o una ocasión desperdiciada podría significar la eliminación.

La serie mantiene un marcador abierto, lo que aumenta la tensión de cara a este encuentro decisivo. La Sudamericana 2025 se ha caracterizado por brindar sorpresas, y tanto chilenos como peruanos saben que un triunfo en esta llave no solo representa avanzar de fase, sino también dar un golpe de autoridad en el continente.

El partido en Santiago promete ser una batalla de alta intensidad, con dos equipos que llegan motivados y con la ilusión intacta de seguir escribiendo su historia en el torneo. Universidad Católica y Alianza Lima se juegan más que un pase a cuartos: se juegan orgullo, prestigio y el sueño de la gloria internacional.