Universidad de Chile prende alarmas por árbitro colombiano: este es el motivo

Quedan apenas días para que la Universidad de Chile se vea las caras con Alianza Lima en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Un encuentro que quedó en ceros durante los primeros 90 minutos, pero que necesitará definir a uno de los semifinalistas.

La Universidad de Chile necesita respetar la casa en Coquimbo después de las sanciones de la CONMEBOL por lo sucedido ante Independiente de Avellaneda en los octavos de final. Los australes recibirán a Alianza Lima, pero antes de que inicie el partido, prendieron las alarmas por una designación colombiana.

Se trata nada más ni nada menos que de Carlos Betancur que tendrá que impartir justicia durante estos 90 minutos. Universidad de Chile ya empieza a dar de qué hablar con la preocupación de esta designación, dado que, en los portales más importantes de Chile, indican que ha tenido que ver en los juegos de equipos peruanos y chilenos de manera directa.

LA PREOCUPACIÓN EN CHILE CON LA DESIGNACIÓN DE CARLOS BETANCUR

En La Tercera de Chile titularon la noticia de Carlos Betancur de la siguiente manera, “un perfil polémico y un curioso dato: quién es el árbitro colombiano que dirigirá la revancha entre la U y Alianza Lima”. La nota mantiene que, Betancur ha tenido que ver con varias polémicas con elencos australes, mientras que ha favorecido a equipos peruanos.

Y es que, el gran dato tiene que ver con las victorias de equipos peruanos cada vez que Carlos Betancur imparte justicia en las copas internacionales. Una estadística no menor para las ambiciones de Alianza Lima que podría seguir en racha e invictos con el juez central vallecaucano.

De acuerdo con La Tercera, lo que más prende alarmas son las victorias de clubes de Perú con el colombiano como árbitro. Melgar superó a Athletico Paranaense en 2021 y Sporting Cristal venció a Bolívar en la Copa Libertadores de este año. Dos resultados favorables para los peruanos y aquí podría continuar la buena racha, y la polémica de los chilenos con Carlos Betancur.

Justamente, Carlos Betancur ya dirigió en 2023 a Palestino contra San Lorenzo por la Copa Sudamericana. Aunque no hubo goles y todo quedó en una igualdad gris, sí hubo incidencias que hicieron actuar al colombiano con la expulsión de Federico Gattoni del equipo argentino.

Por su parte, RedGol mantiene que el vallecaucano ya tuvo mucho que ver en uno de los partidos entre Coquimbo Unido y Racing Club en el que anuló un gol a un jugador austral por una supuesta mano. El VAR muestra la jugada y se ve que pega cerca a la extremidad, pero pareciera que impactara en su pecho. Negó la anotación que influyó bastante.