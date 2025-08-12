Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 20:33
[Video] América arrancó sufriendo: autogol y rafaga de Fluminense en Copa
América arrancó con bastante ímpetu ante el cuadro brasilero, pero el marcado le dio un revés casi inmediato.
América de Cali arrancó bastante complicado en el duelo por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Fluminense. El elenco vallecaucano salió con todo a buscar la victoria, sabiendo que debía imponer diferencias de cara al duelo del siguiente martes 19 de agosto en Río de Janeiro.
Los escarlatas tuvieron dos llegadas de entrada y tras no concretar en el arco rival se encontró con dos tantos del rival que aprovechó los errores defensivos para poner distancia en el marcador. Todo empezó con una jugada que parecía no tener peligro, pero terminó marcando el rumbo del partido.
La primera falla llegó tras un centro desde el costado que Yerson Candelo intento despejar y no vio la posición de Jorge Soto que estaba mal posicionado con relación a su portería. Por ello, el lateral intento rechazar y terminó rematando a propia puerta para poner al minuto 5 lo que era el 1-0 a favor del cuadro carioca.
Candelo no pudo ocultar su frustración y se vino abajo mientras sus compañeros intentaban animarlo. Una acción bastante complicada para el defensor que justamente había sido cuestionado por un sector de la hinchada luego de que se confirmará su continuidad en el elenco americano.
¡INCREÍBLE GOL EN CONTRA DE AMÉRICA DE CALI!— DSPORTS (@DSports) August 13, 2025
Candelo jugó de cabeza con su arquero y metió la pelota en su propio arco para el primero de Fluminense. #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/Fo6gwtkKJ1
Sin embargo, América siguió con la idea de buscar marcar diferencia para llegar al empate. Los rojos atacaban con todo, pero un nuevo error en defensa terminó pasándoles factura. Una breve desconcentración en la marca abrió la puerta para que Flu pudiera sacar redito y más distancias en el tanteador.
Agustín Canobbio fue a pelear una pelota aérea con los zagueros americanos y tras una serie de rebotes aprovechó para sacar un remate de media distancia y poner el 2-0 parcial del elenco brasilero que sin muchos esfuerzos sumaba una diferencia importante.
GOOOL DE FLUMINENSE!— DSPORTS (@DSports) August 13, 2025
Agustín Canobbio se llevó la pelota de cabeza y remató de volea para el 2-0 ante América de Cali. #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/rT7KZJdWYK
Fuente
Antena 2