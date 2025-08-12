[Video] América arrancó sufriendo: autogol y rafaga de Fluminense en Copa

América de Cali arrancó bastante complicado en el duelo por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Fluminense. El elenco vallecaucano salió con todo a buscar la victoria, sabiendo que debía imponer diferencias de cara al duelo del siguiente martes 19 de agosto en Río de Janeiro.

Los escarlatas tuvieron dos llegadas de entrada y tras no concretar en el arco rival se encontró con dos tantos del rival que aprovechó los errores defensivos para poner distancia en el marcador. Todo empezó con una jugada que parecía no tener peligro, pero terminó marcando el rumbo del partido.