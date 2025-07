[Video] América tampoco se salvó: Cavadía vio la roja en la recta final ante Bahía

No la veo:

@Bahia vs @AmericadeCali

Árbitro: Andres Matonte



Minuto 90+5: El jugador Cavadia se lanza, no veo golpe contundente e intensidad alta.



La falta es temeraria, por lo tanto era tarjeta amarilla.



Error disciplinario. pic.twitter.com/ZJ5nWCKDB8