[Video] Barrios ilusiona al América en Copa: gol del descuento vs Fluminense

La noche en el Estadio Pascual Guerrero pintaba para tragedia deportiva. América de Cali se encontraba contra las cuerdas en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, sufriendo el peso de un marcador adverso y de un rival que supo golpear en los momentos justos. El conjunto caleño, que había iniciado con intensidad, vio cómo un error propio alteraba el rumbo del partido: un desafortunado autogol de Yerson Candelo abrió la cuenta para Fluminense, dejando en silencio a la hinchada escarlata.

La reacción se intentó con balón y presión alta, pero la efectividad fue brasileña. Antes de finalizar la primera mitad, Agustín Canobbio amplió la ventaja con una definición precisa que expuso debilidades defensivas y falta de coordinación en la última línea del equipo local. Con el 0-2, el panorama se volvía cuesta arriba y el desgaste físico empezaba a notarse.

En el segundo tiempo, América de Cali intentó recortar distancias con mayor control en el mediocampo y el ingreso de variantes ofensivas. Sin embargo, el tiempo corría y la ansiedad crecía, mientras Fluminense se cerraba bien atrás y buscaba liquidar en el contragolpe. La afición, aunque expectante, parecía resignarse a un resultado que complicaba seriamente la clasificación.

Pero el fútbol siempre reserva un margen para lo inesperado. En el minuto 90+3, cuando las esperanzas se desvanecían, una jugada colectiva por la banda derecha encendió la ilusión. Rodrigo Holgado encaró por el costado, cedió un pase a Mateo Castillo y este filtró el balón al corazón del área. Allí apareció Cristian Barrios, quien con un toque de primera definió ajustado al poste derecho para el 1-2 definitivo.

El gol fue mucho más que un simple descuento. Representó el fin de una larga sequía para Cristian Barrios, que no anotaba desde enero, y se convirtió en un bálsamo anímico para todo el plantel. La celebración fue desbordante: jugadores, cuerpo técnico e hinchas comprendieron que este tanto mantenía la serie viva y abría la puerta a una remontada en territorio brasileño.

Con este resultado, el panorama para la vuelta en el Maracaná el próximo 19 de agosto sigue siendo complejo, pero no imposible. América de Cali necesita ganar por un gol para forzar la definición desde el punto penal o por dos tantos para clasificar de manera directa. El desafío es mayúsculo, pues Fluminense demostró jerarquía, experiencia y capacidad para manejar los tiempos del juego.

Para lograrlo, el conjunto escarlata deberá corregir errores defensivos, mantener la concentración en los primeros minutos y potenciar su ofensiva. El cierre del partido en Cali dejó claro que, cuando se asocia con velocidad y precisión, el equipo puede generar peligro real. Además, el envión anímico que otorga un gol agónico como el de Cristian Barrios puede ser determinante para afrontar la revancha con convicción y carácter.

El compromiso en Brasil será una verdadera prueba de madurez para este plantel. La Copa Sudamericana aún ofrece una oportunidad para que el equipo caleño escriba una página memorable en su historia reciente. Y si algo quedó demostrado en el Pascual Guerrero es que, mientras el balón esté en juego, siempre habrá espacio para la esperanza.