[VIDEO] Batalla campal entre hinchas de Once Caldas y Huracán: intercambio de golpes

Después de superar a San Antonio Bulo Bulo en los Play-Offs de la Copa Sudamericana para acceder a los octavos de final, Once Caldas debía dar el golpe ante un equipo que ha dado de qué hablar por su liderato en su respectivo grupo, pero que ha quedado en deuda contra los clubes colombianos. Huracán sufrió nuevamente y cayó por la mínima diferencia.

Once Caldas lo controló durante los 90 minutos y sacaron figura a Hernán Galíndez hasta tal punto que una anotación iba a ser un ‘milagro’, dado que el argentino ecuatoriano estaba salvando completamente todo. No fue sino en una pena máxima ejecutada por Dayro Mauricio Moreno que lograron vencer a Huracán en el primer sorbo.

Vea también: América va por un milagro en Brasil; fecha y hora del partido de vuelta en Sudamericana

En ese sentido, Once Caldas encaminó la serie con la necesidad de dar el golpe en Argentina en una cancha difícil, especialmente, por la presión que genera jugar en un país tan futbolero y tan exigente. De hecho, la afición del ‘Globo’ se hizo presente en Manizales, pero en esta ocasión protagonizaron una penosa y vergonzosa situación que quedó en evidencia en el Palogrande.

LA PELEA ENTRE LOS HINCHAS DE ONCE CALDAS Y HURACÁN

Para Huracán era un territorio hostil y así fue como se desarrolló el compromiso. Hubo momentos de tensión entre los jugadores y también con los hinchas de ambas instituciones. Sobre los 57 minutos se gestó la pena máxima en una acción en la que Michael Barrios fue derribado en el área.

Antes de que Dayro Moreno ejecutara, jugadores de Huracán pisaron el punto penal para dañar el lugar en donde se acomoda el balón en un intento de desconcentración, provocación y con la necesidad de que fallara en el disparo. En ese momento, los futbolistas iniciaron una riña, que, al mismo tiempo, también se vio en las gradas del Estadio Palogrande.

Le puede interesar: Cardona ERRÓ DOS PENALES consecutivos en la Copa Libertadores ante Sao Paulo

De acuerdo con TyC Sports, una vez convirtió el gol Dayro se originó un intercambio penoso de golpes entre los aficionados, “la riña se produjo luego del tanto de Dayro Moreno de penal, a los 12 minutos del segundo tiempo. Los hinchas cruzaron palabras y hasta algunos se treparon de la reja verde que separaba a los fanáticos para golpear”.

Sumado a lo anterior, el medio argentino agregó que, “además, se observaron a algunos individuos que arrojaron proyectiles, tanto de un lado como del otro, aunque había una mayor multitud en la hinchada local. Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores".

LA RIÑA QUEDARÁ ENCENDIDA PARA LA VUELTA

Con la presión de la hinchada de Huracán, seguramente será un escenario hostil para Once Caldas en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Con la llama prendida de las peleas e intercambio de golpes de ambas hinchadas, se espera que pueda haber más riñas y peleas entre los dos bandos.

Lea también: Santa Fe no se salva de las lesiones: confirmó tres bajas sensibles para Liga BetPlay

La pelea también se vio en el campo de juego entre los jugadores y es una de las posibilidades en una serie en donde las dos escuadras buscan sellar la clasificación para los cuartos de final. Once Caldas mantiene la ventaja mínima y todo se definirá en el segundo partido en territorio argentino.