[VIDEO] Dayro no falla en el sueño internacional de Once Caldas: golazo de penal

Llegó la hora para que Once Caldas continúe en la pelea por sellar la clasificación a las fases definitivas de la Copa Sudamericana y sumar de a tres contra Huracán en Manizales sería ideal para cerrar de la mejor manera la historia en suelo argentino. Infortunadamente, anotar goles se convirtió en un trabajo complejo para los dirigidos por Hernán Darío 'Arriero' Herrera.

Ante un Hernán Galíndez imposible de vencer en el primer tiempo, apareció el goleador, Dayro Mauricio Moreno Galindo para romper los ceros en el comienzo de la segunda etapa. No había cómo vulnerar el arco del argentino ecuatoriano, pero una pena máxima fue la llave para abrir la cuenta.

Vea también: Medellín no se queda atrás: alcalde anunció importante cambio en el Atanasio

Hernán Galíndez brilló salvando cuatro mano a manos en la primera parte, pero Dayro Moreno, que no había tenido oportunidades de gol en el transcurso del juego se salió con la suya. Michael Barrios cayó en el área tras un pisotón que el árbitro central del partido decretó como pena máxima.

La jugada tuvo una que otra discusión por la posición del extremo del Once Caldas, pero no iba a ver problemas, pues se encontraba completamente habilitado. En esa chance, después de grandes avisos del cuadro local, estaba la solución para los caldenses.