[VIDEO] Dayro no falla en el sueño internacional de Once Caldas: golazo de penal
El goleador del cuadro manizaleño apareció en el marcador.
Llegó la hora para que Once Caldas continúe en la pelea por sellar la clasificación a las fases definitivas de la Copa Sudamericana y sumar de a tres contra Huracán en Manizales sería ideal para cerrar de la mejor manera la historia en suelo argentino. Infortunadamente, anotar goles se convirtió en un trabajo complejo para los dirigidos por Hernán Darío 'Arriero' Herrera.
Ante un Hernán Galíndez imposible de vencer en el primer tiempo, apareció el goleador, Dayro Mauricio Moreno Galindo para romper los ceros en el comienzo de la segunda etapa. No había cómo vulnerar el arco del argentino ecuatoriano, pero una pena máxima fue la llave para abrir la cuenta.
Hernán Galíndez brilló salvando cuatro mano a manos en la primera parte, pero Dayro Moreno, que no había tenido oportunidades de gol en el transcurso del juego se salió con la suya. Michael Barrios cayó en el área tras un pisotón que el árbitro central del partido decretó como pena máxima.
La jugada tuvo una que otra discusión por la posición del extremo del Once Caldas, pero no iba a ver problemas, pues se encontraba completamente habilitado. En esa chance, después de grandes avisos del cuadro local, estaba la solución para los caldenses.
Antes de que se ejecutara la pena máxima, hubo incertidumbre, no solo por la posición, que, evidentemente estaba en línea Michael Barrios, sino por una riña entre los jugadores. Justo en el cobro de Dayro Moreno, algunos futbolistas de Huracán aprovecharon para pisar el punto penal y esto, por obvias razones no gustó en el elenco local.
Ya en el cobro, pese a que el guardameta de Huracán es un especialista en atajar penales, se encontró con Dayro Moreno que también es un especialista en ejecutar lanzamientos desde el punto penal. El de Chicoral, Tolima engañó a Galíndez y puso la apertura en el marcador para soñar con sellar la clasificación para los cuartos de final.
DAYRO SE VISTIÓ DE SALVADOR EN LA PRIMERA OPORTUNIDAD DE GOL
A Dayro Moreno solo le bastó una jugada concreta para romper los ceros. Solo esperó la oportunidad ideal que encontró sobre los 57 minutos. La especialidad del goleador en un lanzamiento desde el manchón penal. Esa fue la primera chance que tuvo el tolimense, dado que en el primer tiempo careció de remates.
