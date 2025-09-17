Cargando contenido

[Video] El Once quiere semifinales: Segundo gol de Dayro

Segundo gol de Once Caldas, segundo gol de Dayro.

Once Caldas visitó a Independiente del Valle por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y el que se hizo presente con el gol fue el de siempre Dayro Moreno se reportó con doblete.

Corridos los 49 minutos del partido el delantero colombiano firmó el segundo para su equipo.

La jugada llegó tras una salida rápida del Once que encontró solo al delantero tras un excelente centro, Dayro remató de gran manera para poner el 2-0 del partido. 

La vuelta será el 24 de septiembre en el Palogrande de Manizales donde el conjunto blanco buscará sellar su clasificación a las semifinales. 

