[Video] Hinchas de Universidad de Chile atacaron el bus de Lanús
Seguidores chilenos no podrán ingresar al partido de vuelta que se jugará en Argentina la semana próxima.
La antesala del partido entre Universidad de Chile y Lanús por la semifinal de la Copa Sudamericana estuvo marcada por la violencia. Un grupo de hinchas del equipo chileno apedreó el bus que transportaba a la delegación argentina cuando se dirigía al Estadio Nacional de Santiago, a pocas horas del inicio del juego.
El ataque ocurrió en el barrio de Ñuñoa, en inmediaciones del estadio, que estaba bajo medidas especiales de seguridad, aunque sin presencia de público debido a una sanción impuesta por la Conmebol tras incidentes ocurridos en fases anteriores.
Toto Salvio le 'pegó' a hinchas de Universidad de Chile
El propio futbolista Eduardo ‘Toto’ Salvio denunció el hecho en redes sociales, publicando imágenes de los daños y escribiendo: “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más. Lamentable”. La publicación rápidamente generó indignación en el ambiente futbolero sudamericano.
No es la primera vez que los seguidores de La U protagonizan episodios violentos en esta edición del torneo continental. En los octavos de final ante Independiente, se registraron fuertes disturbios en la tribuna del estadio Libertadores de América, lo que derivó en sanciones para el club chileno.
De hecho, el Ministerio del Interior argentino había anunciado horas antes una lista de hinchas vetados por su participación en aquellos disturbios, que incluyeron enfrentamientos, destrozos e incluso heridos de gravedad en las gradas.
Los reportes oficiales indican que los choques comenzaron por una disputa de banderas y pancartas, y terminaron con el lanzamiento de objetos contundentes y el incendio parcial de una zona del estadio de Avellaneda.
Debido a los antecedentes y a los nuevos hechos de violencia, las autoridades informaron que para el partido de vuelta ante Lanús, en Argentina, no se permitirá el ingreso de hinchas de Universidad de Chile, como medida preventiva.
La Conmebol aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el ataque al bus del equipo argentino, pero se espera que se abra una investigación disciplinaria que podría traer nuevas sanciones para el club chileno, que ya ha sido reincidente en incidentes de este tipo.
Toto Salvio denuncia que el bus de Lanús fue apedreado por hinchas de la U @Redgol pic.twitter.com/IxfjZlnC5s— Pipopavez (@Pipopavez) October 23, 2025
