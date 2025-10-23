[Video] Hinchas de Universidad de Chile atacaron el bus de Lanús

La antesala del partido entre Universidad de Chile y Lanús por la semifinal de la Copa Sudamericana estuvo marcada por la violencia. Un grupo de hinchas del equipo chileno apedreó el bus que transportaba a la delegación argentina cuando se dirigía al Estadio Nacional de Santiago, a pocas horas del inicio del juego.

El ataque ocurrió en el barrio de Ñuñoa, en inmediaciones del estadio, que estaba bajo medidas especiales de seguridad, aunque sin presencia de público debido a una sanción impuesta por la Conmebol tras incidentes ocurridos en fases anteriores.

Toto Salvio le 'pegó' a hinchas de Universidad de Chile

El propio futbolista Eduardo ‘Toto’ Salvio denunció el hecho en redes sociales, publicando imágenes de los daños y escribiendo: “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más. Lamentable”. La publicación rápidamente generó indignación en el ambiente futbolero sudamericano.

No es la primera vez que los seguidores de La U protagonizan episodios violentos en esta edición del torneo continental. En los octavos de final ante Independiente, se registraron fuertes disturbios en la tribuna del estadio Libertadores de América, lo que derivó en sanciones para el club chileno.