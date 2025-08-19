Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 19:09
[Video] Los goles de Dayro y Barrios para clasificar a Once Caldas ante Huracán
Luego de ganar en Manizales, el Blanco Blanco dio un golpe de autoridad en Argentina.
Once Caldas miró de frente a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó y dio un golpe para meterse a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, pues Dayro Moreno y Michael Barrios guiaron al equipo colombiano a la clasificación con dos goles de gran factura.
Inició ganando Huracán, ya que a los 39 minutos del primer tiempo Matko Miljevic cambió un penalti por gol, poniendo parcialmente la serie empatada, pero tras el saque del medio de Once Caldas llegó la anotación del empate.
Corría el minuto 40 cuando se elaboró una jugada en ataque de Once Caldas, la cual luego de un pase filtrado a Michael Barrios, permitió que el delantero se deshiciera del arquero, y posteriormente tiró un centro que cabeceó Dayro Moreno poniendo el 1-1.
Tras ello hubo un par de acciones ofensivas de ambos equipos, pero el primer tiempo cerró con un 1-1 que de momento el daba la clasificación al conjunto colombiano. Lo llamativo pasó por la expulsión Juan Bisanz de Huracán por un codazo a un jugador de Once Caldas.
¡GOOOL DE ONCE CALDAS EN UNA RESPUESTA INMEDIATA!— DSPORTS (@DSports) August 19, 2025
Dayro Moreno apareció por detrás y de cabeza, convirtió el 1-1 ante Huracán.
CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/oNr3no8z3y
En el segundo tiempo, sobre los 20 minutos, se generó una jugada por la zona izquierda, en donde Iván Rojas tiró un centro a ras de piso entrando al área, y encontró en el otro costado a Michael Barrios, quien remató con la derecha a la salida del portero rival y puso el 2-1 parcial.
Tras ello hubo una nueva expulsión, pues al minuto 73 recibió tarjeta roja Matko Miljevic, quien dejó a su equipo con nueve jugadores y prácticamente dilapidó las opciones de clasificar a la próxima ronda.
Al minuto 88, Dayro Moreno anotó el tercero gol para Once Caldas y liquidó la serie, pues aprovechó un pase de Jefry Zapata y remató ante la salida de Galíndez para poner el 3-1 definitivo que clasificó a su equipo.
Los goles de Huracán 1-3 Once Caldas
🔥🇨🇴 GOL de Michael Barrios para el 1-2 a favor del Once Caldas ante Huracán 🇦🇷 (3-1 la serie para los colombianos) en Conmebol Sudamericana. pic.twitter.com/5sWBV6kcwU— Julián Capera (@JulianCaperaB) August 19, 2025
¡GOOOL DE DAYRO MORENO, GOL DE ONCE CALDAS!— DSPORTS (@DSports) August 19, 2025
El capitán del conjunto colombiano firmó su doblete y puso el 3-1 ante Huracán.
CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/wH7NcKXzLZ
