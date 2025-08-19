[Video] Los goles de Dayro y Barrios para clasificar a Once Caldas ante Huracán

Once Caldas miró de frente a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó y dio un golpe para meterse a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, pues Dayro Moreno y Michael Barrios guiaron al equipo colombiano a la clasificación con dos goles de gran factura.

Inició ganando Huracán, ya que a los 39 minutos del primer tiempo Matko Miljevic cambió un penalti por gol, poniendo parcialmente la serie empatada, pero tras el saque del medio de Once Caldas llegó la anotación del empate.

Corría el minuto 40 cuando se elaboró una jugada en ataque de Once Caldas, la cual luego de un pase filtrado a Michael Barrios, permitió que el delantero se deshiciera del arquero, y posteriormente tiró un centro que cabeceó Dayro Moreno poniendo el 1-1.

Tras ello hubo un par de acciones ofensivas de ambos equipos, pero el primer tiempo cerró con un 1-1 que de momento el daba la clasificación al conjunto colombiano. Lo llamativo pasó por la expulsión Juan Bisanz de Huracán por un codazo a un jugador de Once Caldas.