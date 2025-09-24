Cargando contenido

Independiente del Valle le gana a Once Caldas
Copa Sudamericana
Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 21:04

VIDEO - Once Caldas se complica en la Sudamericana: nuevo gol de Ind. del Valle

Once Caldas desperdició una ventaja de 2-0 en los cuartos de final.

Once Caldas complicó su futuro en la Copa Conmebol Sudamericana al permitir que Independiente del Valle empatara el marcador global en los cuartos de final.

Después de la apertura del marcador en el minuto 27, el equipo ecuatoriano logró el 2-0 en el compromiso de vuelta jugado en el estadio Palogrande de Manizales y el 2-2 en el agregado con tanto de Michael Hoyos en el minuto 51.

 

El 2-0 a favor de Independiente del Valle se registró después de un centro desde el tiro de esquina. La pelota fue enviada al primera palo, en donde apareció Hoyos para sorprender a los defensores de Once Caldas y con un fuerte golpe de cabeza mandó el esférico al fondo de la red.

Con la anotación de Michael Hoyos, el partido de vuelta de los cuartos de final en la Copa Conmebol Sudamericana se definirá en los lanzamientos desde el punto penal.

El ganador de la serie se enfrentará en semifinales con Atlético Mineiro de Brasil que derrotó 1-0 a Bolívar de Bolivia en el duelo de vuelta y en el global se impuso 3-4.

