VIDEO - Once Caldas se complica en la Sudamericana: nuevo gol de Ind. del Valle

Once Caldas complicó su futuro en la Copa Conmebol Sudamericana al permitir que Independiente del Valle empatara el marcador global en los cuartos de final.

Después de la apertura del marcador en el minuto 27, el equipo ecuatoriano logró el 2-0 en el compromiso de vuelta jugado en el estadio Palogrande de Manizales y el 2-2 en el agregado con tanto de Michael Hoyos en el minuto 51.