Mié, 17/09/2025 - 20:03
[Video] Que cierren el estadio: golazo de Dayro Moreno en Sudamericana
Once Caldas disputa la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Once Caldas visitó en la noche de este miércoles a Independiente del Valle para cumplir con la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y, como era de esperarse, Dayro Moreno dio la primera sorpresa en el partido.
Cuando transcurrían cerca de 22 minutos del primer tiempo, el goleador del fútbol profesional colombiano sorprendió a sus rivales y puso a celebrar a la hinchada visitante que llegó hasta el estadio Complejo Independiente del Valle.
La jugada llega desde un centro por el costado derecho de la cancha y sin dejar caer la pelota, Dayro golpea hacia la parte de arriba de la portería, acabando con las opciones al arquero Guido Villar.
BAILA MORENO, BAILA MORENO: Dayro apareció por el segundo palo y definió a la perfección para el 1-0 de Once Caldas sobre Independiente del Valle por la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/XRXObAaxUH— SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025
Es importante decir que Once Caldas es el equipo colombiano que mejor ha marchado en los torneos internacionales y como visitante hizo un trabajo importante en el primer tiempo ante el conjunto ecuatoriano.
La vuelta de este compromiso será el próximo miércoles 24 de septiembre a las 7:30 pm en el estadio Palogrande de Manizales.
EN VIVO ⚽Indep. del Valle Vs Once Caldas - Copa Sudamericana 2025
