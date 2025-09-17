[Video] Que cierren el estadio: golazo de Dayro Moreno en Sudamericana

Once Caldas visitó en la noche de este miércoles a Independiente del Valle para cumplir con la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y, como era de esperarse, Dayro Moreno dio la primera sorpresa en el partido.

Cuando transcurrían cerca de 22 minutos del primer tiempo, el goleador del fútbol profesional colombiano sorprendió a sus rivales y puso a celebrar a la hinchada visitante que llegó hasta el estadio Complejo Independiente del Valle.

Vea también: Once Caldas celebra la mejor noticia para enfrentar a Independiente del Valle

La jugada llega desde un centro por el costado derecho de la cancha y sin dejar caer la pelota, Dayro golpea hacia la parte de arriba de la portería, acabando con las opciones al arquero Guido Villar.