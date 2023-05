[Video] Rodallega no aguantó las lágrimas y denunció racismo en Argentina

Santa Fe perdió este Martes en su encuentro con Gimnasia, equipo al que visitó para disputar la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Vea también: [Video] Centro y derechazo: así fue el gol de último minuto que Gimnasia le hizo a Santa Fe

Antes de terminar el primer tiempo, ocurrieron varios problemas que dejaron a cada equipo con un jugador expulsado y con sus técnicos también castigados tras las protestas hechas al juez central, hecho que parece que encendió los ánimos en el estadio.

Después del encuentro salió Hugo Rodallega a hablar con los medios de comunicación y para sorpresa de muchos, hizo referencia a un tema que poco a poco se ha hecho más delicado.

“No me duele que hayamos perdido, se puede perder en el último minuto, allá en Bogotá lo ganamos en el ultimo minuto. Ellos se van con la fortuna de ganarlo en el ultimo minuto pero me duele lo que pasa en el entorno, en el estadio. En Bogotá los tratamos bien a ellos, los respetamos a ellos y ellos hoy no nos respetaron a nosotros entonces eso me deja triste”, inició diciendo el jugador Cardenal.

Después continuó diciendo “que te llamen mono o negro es una tristeza. Nos pasó a todos cuando hubo el problema, problema que pasa dentro de la cancha, podemos discutir, nos pueden expulsar, es normal, pero que la gente empiece a meterse con el tema de la raza, en vez de rabia a mi me da tristeza”.

“No mejoramos como humanidad nosotros. Es un desastre lo que pasa en el mundo entero. Una tristeza que vengamos aquí y, no perdimos porque la gente nos ofende, pero el tema del racismo ya cansa”, finalizó.

Le puede interesar: Santa Fe saca la calculadora para seguir vivo en la Sudamericana: así va la tabla del grupo G

Esta situación llamó la atención de varios medios y se espera que en las próximas horas la Conmebol se comunique al respecto, pues para nadie es un secreto que el racismo es un tema que intentan erradicar de las canchas tras todos lo problemas que se han vivido.