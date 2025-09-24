Cargando contenido

Once Caldas vs Independiente del Valle
Copa Sudamericana
Mié, 24/09/2025 - 20:07

[Video] Se preocupa el Once, gol de IDV pone la serie 2-1

Independiente del Valle le pone picante a la serie con un gol que pone la serie 2-1.

En el partido entre Once Caldas e Independiente del Valle en el minuto 27 el conjunto ecuatoriano le puso picante a la serie y encontró el gol en una jugada aislada, el equipo colombiano dominaba y tenía opciones pero ahora se ve abajo en el marcador aunque sigue arriba en la serie. 

Once Caldas deberá volver a poner orden en el partido en busca de semifinales, la llave sigue a favor del equipo colombiano que sin desesperarse deberá buscar un gol que les de tranquilidad para el tiempo que queda. 

