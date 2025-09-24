Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 20:07
[Video] Se preocupa el Once, gol de IDV pone la serie 2-1
Independiente del Valle le pone picante a la serie con un gol que pone la serie 2-1.
En el partido entre Once Caldas e Independiente del Valle en el minuto 27 el conjunto ecuatoriano le puso picante a la serie y encontró el gol en una jugada aislada, el equipo colombiano dominaba y tenía opciones pero ahora se ve abajo en el marcador aunque sigue arriba en la serie.
🚨🌎 | GOAL: MICHAEL HOYOS OPENS THE SCORING FOR INDEPENDIENTE DEL VALLE!— TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) September 25, 2025
Once Caldas 0-1 In del Valle. (2-1) pic.twitter.com/cidMgooN8o
Once Caldas deberá volver a poner orden en el partido en busca de semifinales, la llave sigue a favor del equipo colombiano que sin desesperarse deberá buscar un gol que les de tranquilidad para el tiempo que queda.
EN VIVO ⚽Once Caldas Vs Independiente del Valle - Sudamericana 2025
Fuente
Antena 2