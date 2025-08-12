[VIDEO] Show de atajadas impidió goleada de Once Caldas: Huracán encontró salvador

Después del mal comienzo en la Liga BetPlay, Once Caldas tiene todavía el sueño de pelear por un título internacional en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Hernán Darío Herrera no pueden tambalear en el certamen y deberán sacar adelante la serie ante Huracán, que, a diferencia del elenco colombiano, vive un buen presente en Argentina.

Y es que, desde los primeros minutos, Once Caldas puso su juego en el Estadio Palogrande. Fue mucho más en el primer tiempo con amenazas constantes por parte de Michael Barrios por la banda derecha y con Kevin Cuesta que llegó al área rival para poner en problemas al ‘Globo’.

EL SHOW DE ATAJADAS DE HERNÁN GALÍNDEZ EN HURACÁN IMPIDIÓ LOS GOLES DE ONCE CALDAS

Fácilmente, Once Caldas se pudo haber ido al descanso goleando a un globo que lució desinflado en la primera parte. De hecho, Hernán Galíndez se convirtió en el héroe del partido atajando en múltiples ocasiones los intentos, especialmente de Michael Barrios que inquietó sobre los primeros ocho minutos con una incursión por la derecha y un remate al palo del argentino ecuatoriano que salvó de gran manera.

Luego, Michael Barrios volvió a ingresar al área y ante la salida de Hernán Galíndez trató de definir por abajo de las piernas del arquero de la selección de Ecuador. Sin embargo, nuevamente se salió con la suya cerrando el ángulo, achicando y cerrando bien sus pies para que la pelota no pasara a la línea de gol.

Tal vez la más clara y la más milagrosa fue en un centro, nuevamente de Michael Barrios por la derecha y un testarazo de Kevin Cuesta que se soltó de la zaga defensiva, acompañó el ataque y Hernán Galíndez volvió a poner las manos salvadoras antes de que el balón se metiera al fondo.

Sobre el final de los 45 minutos iniciales, Once Caldas volvió a inquietar con Michael Barrios en una acción en la que recibió un balón en soledad y en un mano a mano contra Hernán Galíndez, volvió a fallar en la definición. El golero achicó, atajó con un pie y en la raya, un zaguero de Huracán despejó al córner. La acción fue invalidada por un supuesto fuera de juego que, de haber subido al marcador, seguramente se hubiese revisado en el VAR porque parecía partir en posición legal.