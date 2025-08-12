Actualizado:
[VIDEO] Show de atajadas impidió goleada de Once Caldas: Huracán encontró salvador
El cuadro manizaleño llegó en tres ocasiones a puerta.
Después del mal comienzo en la Liga BetPlay, Once Caldas tiene todavía el sueño de pelear por un título internacional en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Hernán Darío Herrera no pueden tambalear en el certamen y deberán sacar adelante la serie ante Huracán, que, a diferencia del elenco colombiano, vive un buen presente en Argentina.
Y es que, desde los primeros minutos, Once Caldas puso su juego en el Estadio Palogrande. Fue mucho más en el primer tiempo con amenazas constantes por parte de Michael Barrios por la banda derecha y con Kevin Cuesta que llegó al área rival para poner en problemas al ‘Globo’.
EL SHOW DE ATAJADAS DE HERNÁN GALÍNDEZ EN HURACÁN IMPIDIÓ LOS GOLES DE ONCE CALDAS
Fácilmente, Once Caldas se pudo haber ido al descanso goleando a un globo que lució desinflado en la primera parte. De hecho, Hernán Galíndez se convirtió en el héroe del partido atajando en múltiples ocasiones los intentos, especialmente de Michael Barrios que inquietó sobre los primeros ocho minutos con una incursión por la derecha y un remate al palo del argentino ecuatoriano que salvó de gran manera.
Luego, Michael Barrios volvió a ingresar al área y ante la salida de Hernán Galíndez trató de definir por abajo de las piernas del arquero de la selección de Ecuador. Sin embargo, nuevamente se salió con la suya cerrando el ángulo, achicando y cerrando bien sus pies para que la pelota no pasara a la línea de gol.
Tal vez la más clara y la más milagrosa fue en un centro, nuevamente de Michael Barrios por la derecha y un testarazo de Kevin Cuesta que se soltó de la zaga defensiva, acompañó el ataque y Hernán Galíndez volvió a poner las manos salvadoras antes de que el balón se metiera al fondo.
Sobre el final de los 45 minutos iniciales, Once Caldas volvió a inquietar con Michael Barrios en una acción en la que recibió un balón en soledad y en un mano a mano contra Hernán Galíndez, volvió a fallar en la definición. El golero achicó, atajó con un pie y en la raya, un zaguero de Huracán despejó al córner. La acción fue invalidada por un supuesto fuera de juego que, de haber subido al marcador, seguramente se hubiese revisado en el VAR porque parecía partir en posición legal.
Huracán nunca estuvo a la altura durante los primeros 45 minutos y no tuvo posibilidades de romper los ceros. Hernán Galíndez se vistió de héroe en todas las acciones de Once Caldas para poder negar las anotaciones caldenses en el tramo inicial.
LA MALA DECISIÓN TAMBIÉN CONDENÓ A ONCE CALDAS
No solo fue Hernán Galíndez quien impidió que el primer tiempo acabara con goles a favor de Once Caldas, pues, las malas decisiones en el área también fueron determinantes para que Huracán no se fuera abajo en el marcador. Michael Barrios tuvo dos mano a manos, pero en el segundo cuando Galíndez le cerró el ángulo y las piernas impidiendo la definición del extremo derecho, Barrios pudo definir de otra forma.
Y es que, Michael Barrios tenía a su disposición la posibilidad de picar la pelota por encima del guardameta ante el achique que propuso Hernán Galíndez. Además, tenía compañeros que pudieron empujar la pelota al fondo en el primer remate que probó al arquero argentino, pero que representa a la selección de Ecuador.
