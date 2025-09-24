Cargando contenido

Once Caldas Vs Independiente del Valle
Once Caldas Vs Independiente del Valle, cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Copa Sudamericana
Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 22:01

[Video] Tenía que ser el héroe y se convirtió en villano: Así fue el penal de Aguirre

Once Caldas cayó eliminado en penales frente a Independiente del Valle en cuartos de final de Sudamericana.

Once Caldas no supo mantener la ventaja conseguida en Ecuador y tras perder 2-0 en los 90 minutos cayó eliminado de la copa Sudamericana en penales frente a Independiente del Valle

En un partido sin muchas luces para el equipo de Manizales con poco el equipo ecuatoriano lo superó y se hizo con el pasaje a semifinales de copa, en los penales tanto Aguirre como Mejía fallaron.

Aguirre falló el último

Los penales suelen ser una lotería donde los goleadores casi siempre se llevan la portada de figuras, sin embargo en este caso la portada no será para un delantero sino para un arquero y no por atajarlos sino por la manera en la que desperdició su pena máxima. Tras terminar empatados en los primeros cinco lanzamientos 4-4 el portero del Once Caldas pateó el sexto y por un bache en el punto de penal terminó mandando el suyo muy lejos de la portería para que después IDV marque el que le quedaba y se quede con la clasificación. 

Se termina la ilusión del conjunto colombiano

Once Caldas jugó una gran copa Sudamericana, superó una fase de grupos complicada tras eliminar a Millonarios en fase previa, se impuso en el repechaje con el equipo que caía de Libertadores y eliminó a Huracán en octavos, pero cuando todo el mundo pensaba en semifinales Independiente del Valle dio el golpe en Manizales y remontó la serie dejando eliminado al equipo del Arriero y de Dayro.

