[Video] Tenía que ser el héroe y se convirtió en villano: Así fue el penal de Aguirre

Once Caldas no supo mantener la ventaja conseguida en Ecuador y tras perder 2-0 en los 90 minutos cayó eliminado de la copa Sudamericana en penales frente a Independiente del Valle.

En un partido sin muchas luces para el equipo de Manizales con poco el equipo ecuatoriano lo superó y se hizo con el pasaje a semifinales de copa, en los penales tanto Aguirre como Mejía fallaron.